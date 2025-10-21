China desplazó a Brasil como principal socio comercial de Argentina en septiembre

En paralelo, el déficit en el sector automotriz también incidió en este cambio de socios. Las importaciones de autos provenientes de China crecieron significativamente, mientras que las exportaciones hacia Brasil retrocedieron. El desbalance en este rubro se duplicó en un año, pasando de U$S338 millones a U$S818 millones, con un fuerte protagonismo de marcas chinas como BYD, que aprovecharon el cupo de importación de vehículos eléctricos sin aranceles.