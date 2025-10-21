China desplazó a Brasil como principal socio comercial de Argentina en septiembre

El comercio exterior argentino dio un giro inesperado en septiembre: por primera vez desde noviembre de 2022, China superó a Brasil como principal socio comercial del país. Aunque el cambio respondió a factores puntuales del mes, también refleja una tendencia más profunda de creciente presencia china en el comercio bilateral y regional.
Según datos del Indec, el intercambio con China alcanzó los U$S3.109 millones, impulsado por un fuerte incremento de exportaciones -que representaron el 15,9% del total- y un alza en las importaciones, que concentraron el 25,2%. En comparación, Brasil explicó el 14,4% de las exportaciones argentinas y el 23,9% de las importaciones, con un intercambio total de U$S2.892 millones.
El salto en las ventas hacia China estuvo motorizado principalmente por una suba interanual del 201,7% en las exportaciones, vinculada a la quita temporal de retenciones, lo que dinamizó especialmente los envíos de soja y sus derivados.
A esto se sumó un incremento del 31,3% en las importaciones desde el gigante asiático, que alcanzaron niveles récord debido a compras de bienes de consumo, en particular de productos semi-duraderos y duraderos, subrayó la consultora Abeceb en un informe, consignado por el diario "Ámbito".
En paralelo, el déficit en el sector automotriz también incidió en este cambio de socios. Las importaciones de autos provenientes de China crecieron significativamente, mientras que las exportaciones hacia Brasil retrocedieron. El desbalance en este rubro se duplicó en un año, pasando de U$S338 millones a U$S818 millones, con un fuerte protagonismo de marcas chinas como BYD, que aprovecharon el cupo de importación de vehículos eléctricos sin aranceles.
Más allá de los datos del mes, algunos especialistas advierten que China ya viene ganando terreno como socio comercial prioritario en varios países de la región. En ese contexto, Argentina también sufre el impacto de una menor demanda regional por productos industriales, mercado donde históricamente tuvo mayor inserción.
Este realineamiento en el comercio exterior se da en un momento en que el Gobierno de Javier Milei mantiene negociaciones avanzadas con Estados Unidos, que busca fortalecer su vínculo con Argentina frente al avance chino. Mientras tanto, China vuelve a posicionarse al tope del intercambio comercial, consolidando su rol clave en la economía argentina.