Alerta en Boca: Paredes quedó al borde de la suspensión y deberá cuidarse para llegar al Superclásico

La derrota de Boca ante Belgrano en la Bombonera dejó más de un motivo de preocupación. Además del flojo rendimiento, se conoció una novedad que involucra a Leandro Paredes, quien quedó a un paso de ser suspendido. El mediocampista recibió una nueva amonestación durante el primer tiempo, según figura en el informe arbitral de Pablo Dóvalo, y acumula ya cuatro tarjetas amarillas.
En el momento, la transmisión oficial no mostró la tarjeta. Sin embargo, este lunes se difundió una imagen en la que se observa al árbitro sancionando al campeón del mundo por una infracción sobre Lucas Passerini. Con una más, el volante deberá cumplir una fecha de suspensión y se perdería un partido clave.
El panorama obliga a Claudio Úbeda a tomar precauciones. Boca jugará primero el duelo pendiente ante Barracas Central y luego visitará a Estudiantes. Si Paredes es amonestado frente al “Guapo”, quedará afuera del siguiente encuentro, aunque el mayor riesgo será llegar con cuatro amarillas al compromiso en La Plata y perderse el Superclásico.
El partido más esperado
El cruce ante River está programado para el domingo 9 de noviembre en la Bombonera, dentro de la fecha 15 del Torneo Clausura. El clásico podría definir mucho más que el orgullo: será clave para las aspiraciones de ambos en la clasificación a la próxima Copa Libertadores y en la pelea por meterse en la fase final del campeonato. En Boca, todas las miradas estarán puestas en Paredes, que deberá jugar al límite.