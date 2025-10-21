Alerta en Boca: Paredes quedó al borde de la suspensión y deberá cuidarse para llegar al Superclásico

El partido más esperado

El cruce ante River está programado para el domingo 9 de noviembre en la Bombonera, dentro de la fecha 15 del Torneo Clausura. El clásico podría definir mucho más que el orgullo: será clave para las aspiraciones de ambos en la clasificación a la próxima Copa Libertadores y en la pelea por meterse en la fase final del campeonato. En Boca, todas las miradas estarán puestas en Paredes, que deberá jugar al límite.