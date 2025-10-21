El regreso que complica a Franco Mastantuono en el Real Madrid antes del clásico con Barcelona

Otro factor que complica el panorama de Mastantuono es el nivel del turco Arda Güler, que atraviesa un gran momento y le estaría ganando la pulseada en el puesto de extremo derecho. Sin embargo, la seguidilla de partidos (con la Juventus y el clásico casi consecutivos) podría llevar a Alonso a rotar el equipo, lo que mantiene una mínima esperanza para el argentino de recuperar protagonismo y sumar minutos en una semana clave.