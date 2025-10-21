El regreso que complica a Franco Mastantuono en el Real Madrid antes del clásico con Barcelona

A menos de una semana del clásico entre Real Madrid y Barcelona, la continuidad de Franco Mastantuono en el once titular del equipo blanco quedó en suspenso. El regreso de Jude Bellingham, recuperado de la operación en el hombro, podría dejar al ex River fuera del equipo inicial que Xabi Alonso perfila para enfrentar primero a Juventus por la Champions League y luego al conjunto culé por La Liga.
Según adelantó la agencia EFE, el entrenador considera reincorporar al inglés desde el arranque, lo que obligaría a realizar ajustes en el mediocampo. Con Federico Valverde y Aurelian Tchouaméni firmes en el esquema, el argentino sería uno de los “sacrificados” para abrir espacio en una zona que el DT busca reforzar.
Otro factor que complica el panorama de Mastantuono es el nivel del turco Arda Güler, que atraviesa un gran momento y le estaría ganando la pulseada en el puesto de extremo derecho. Sin embargo, la seguidilla de partidos (con la Juventus y el clásico casi consecutivos) podría llevar a Alonso a rotar el equipo, lo que mantiene una mínima esperanza para el argentino de recuperar protagonismo y sumar minutos en una semana clave.
El último encuentro de Mastantuono, frente a Getafe, dejó sensaciones negativas. Su rendimiento fue calificado como discreto por la prensa española, que cuestionó su falta de participación e influencia en el ataque. “Hizo poco o nada”, apuntó uno de los principales diarios deportivos de Madrid, reflejando el malestar por su actuación en un partido importante en la lucha por la cima del torneo.
Mientras los focos se posan nuevamente sobre él, Mastantuono buscará revertir la situación y recuperar la confianza de su entrenador en los próximos entrenamientos.
Cuándo se juega el clásico
El Real Madrid recibirá al Barcelona este domingo 26 de octubre desde las 12.15 en el estadio Santiago Bernabéu.