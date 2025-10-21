¿Cuáles son los cortes de calles programados para hoy en la capital?

Los trabajos de la Municipalidad y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) volverán a implicar cortes de calles y desvíos temporales del tránsito en distintos sectores de la capital. Las tareas incluyen trabajos de bacheo, repavimentación, reparación de redes de agua y mantenimiento urbano, por lo que se recomienda tomar las medidas necesarias para evitar contratiempos en la circulación.