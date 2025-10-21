¿Cuáles son los cortes de calles programados para hoy en la capital?

Los trabajos de la Municipalidad y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) volverán a implicar cortes de calles y desvíos temporales del tránsito en distintos sectores de la capital. Las tareas incluyen trabajos de bacheo, repavimentación, reparación de redes de agua y mantenimiento urbano, por lo que se recomienda tomar las medidas necesarias para evitar contratiempos en la circulación.
Según el cronograma informado, habrá cortes totales en Bulnes, entre avenida Belgrano e Italia (24 horas), debido a la reparación de fosa de captación. También se registrarán cortes parciales en pasaje Bascary y Castro Barros, y en España y Castro Barros, mientras que en avenida Belgrano, trocha sur, entre Asunción y avenida Mitre, se realizarán trabajos de carpeta asfáltica.
Por su parte, en avenida Sarmiento y Catamarca (trocha norte) se llevan adelante labores de bacheo, y en 24 de Septiembre al 1.300 (trocha norte y sur) habrá cortes parciales durante la jornada.
Además, desde el área de Espacios Verdes del municipio se informó que se efectuará la extracción preventiva de un árbol en Lavalle al 1.000 (entre Rioja y Alberdi), de 7 a 13, lo que implicará un corte total del tránsito en ese tramo.
En paralelo, la SAT llevará a cabo trabajos en las redes de agua que afectarán el suministro en algunos barrios. “Para poder reparar fuga de agua potable en calle Alsina 1650, será necesario realizar el corte de suministro en los barrios Ciudadela Sur y Ciudadela. Los trabajos se extenderán hasta el mediodía”, precisaron desde la empresa estatal.
Tanto la Municipalidad como la SAT solicitaron a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización y considerar rutas alternativas para evitar demoras.