Apps de citas: ocho errores que nunca debes cometer al chatear

La seducción en bares y boliches parece discontinuarse a medida que las apps de citas, como Tinder, Grindr o Happn, ganan terreno.
Las aplicaciones son una de las formas más populares para que las personas conozcan a otras personas con las que conversar, pasear, cenar y, quién sabe, quizá algo más.
Independientemente de si recién estás recién entrando en las apps de citas o simplemente estás buscando probar una nueva, te presentamos algunos de los errores más comunes que cometen los usuarios al momento de usar las apps.
El experto en citas de la aplicación Inner Circle, Charly Lester, enumeró algunos de los principales errores que cometen los solteros y dio consejos sobre cómo evitarlos para encontrar a la pareja ideal.
Estos son los errores más frecuentes al buscar pareja online
1- Fotos de perfil
Las fotos son lo primero que la gente ve en las aplicaciones de citas. Estas deben mostrarte mirando a la cámara y sonriendo; es importante lucir amigable. Una imagen vale más que cualquier palabra, así que es recomendable incluir fotos disfrutando de tus hobbies y actividades favoritas para que los potenciales matches puedan ver lo que tienen en común.
2- Un perfil vacío
Completar tu perfil es cómo vestirte para una cita. Si no puedes hacer un esfuerzo para tener tu perfil completo, no tenés tantas ganas de encontrar una buena pareja. Tu perfil en línea te da la oportunidad de resaltar y captar la atención de los usuarios. Siempre suma escribir algunos datos divertidos sobre uno con humor.
3- Conversaciones vacías
Las primeras impresiones son clave y también lo son las primeras charlas. ¿Sabías que las personas que abren su mensaje con un 'Hola' solo obtienen una tasa de respuesta del 10%? El 68% de los destinatarios dicen que les falta esfuerzo y al 45% los hace sentir que la persona no está realmente interesada. Así que, siempre es bueno dedicar unos minutos más a leer los perfiles y redactar un mensaje específico para cada uno.
4- Mentiras piadosas
Ser honesto y confiado. No tiene sentido poner una altura o una edad falsa, ya que esto romperá la confianza que tu potencial cita pueda haber tenido en vos. Una pareja perfecta es aquella a la cual le gustás exactamente como sos ¡aceptando todo lo que te hace ser único!
5- Alertas rojas
Está bien estar atento, pero no te expongas con energía negativa al escribir tu perfil. Vemos esto a menudo con personas que escriben "No quiero perder el tiempo" o “Solo relaciones serias”. Pero al hacerlo, creás una pared a tu alrededor si estás constantemente buscando lo que está mal, en lugar de buscar formas en las que puedas conectarte con otra persona.
6- Foco en lo offline
Con la pandemia, reunirse en la vida real se había vuelto complicado y adoptamos nuevas formas de encuentros virtuales para seguir conociendo gente y mantenerse seguro, pero es momento de volver al offline. Llevar el coqueteo virtual a la vida real, proponer encuentros en los mejores lugares para citas o en eventos memorables para conocer a tu match por primera vez. Después de todo, la magia sucede fuera del teléfono.
7- Superficialidad
Hemos escuchado muchas historias en las que las personas pueden ser increíblemente fotogénicas y verse muy bien en sus perfiles, pero terminan siendo decepcionantes a la hora del encuentro. Tu match puede tener malas fotos pero también tener un gran carisma cuando lo conocés. La apariencia no lo es todo.
8- Zona de confort
Mirar solo perfiles que se ajusten a tu estándar, caer en los mismos patrones de dejar tu perfil incompleto y enviar mensajes genéricos, solo está perjudicando tus posibilidades de encontrar un match de calidad y exitoso. Cuanto más esfuerzo pongas en las citas en línea, más obtendrás de ellas.