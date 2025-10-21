Apps de citas: ocho errores que nunca debes cometer al chatear

Las primeras impresiones son clave y también lo son las primeras charlas. ¿Sabías que las personas que abren su mensaje con un 'Hola' solo obtienen una tasa de respuesta del 10%? El 68% de los destinatarios dicen que les falta esfuerzo y al 45% los hace sentir que la persona no está realmente interesada. Así que, siempre es bueno dedicar unos minutos más a leer los perfiles y redactar un mensaje específico para cada uno.