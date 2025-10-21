Manchas en la piel por el sol: cómo reconocerlas y prevenirlas

Las manchas son un indicio importante, aunque es importante consultar con un médico para evaluar y tener un diagnóstico 100% preciso. Aunque muchas veces una mancha solar en la piel es solamente una alteración estética, en otros casos puede ser un signo de daño cutáneo más profundo, o incluso una señal de alerta médica. IMR, un medio creado por el especialista Dr. José María Ricart, explica cinco claves para identificar las manchas en la piel.