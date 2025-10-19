Se descubrió cuál es el secreto de Taylor Swift para cuidar su piel

La rutina de belleza de Taylor Swift siempre genera gran interés en la prensa femenina estadounidense, acostumbrada a seguir cada paso de la estrella pop. Cada producto utilizado por la famosa cantante se observa al detalle y se transforma rápidamente en tema de conversación. Sus seguidores descubrieron recientemente los secretos de su cuidado facial gracias a la difusión de un frame del avance de su nuevo documental.