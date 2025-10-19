Se descubrió cuál es el secreto de Taylor Swift para cuidar su piel

La rutina de belleza de Taylor Swift siempre genera gran interés en la prensa femenina estadounidense, acostumbrada a seguir cada paso de la estrella pop. Cada producto utilizado por la famosa cantante se observa al detalle y se transforma rápidamente en tema de conversación. Sus seguidores descubrieron recientemente los secretos de su cuidado facial gracias a la difusión de un frame del avance de su nuevo documental.
El fotograma audiovisual permitió identificar los cosméticos que la artista guarda en el borde de su bañera. Anteriormente, los fanáticos ya descifraron que su perfume es Santal Blush de Tom Ford y que su hogar utiliza velas Jo Malone. Ahora, la atención se centra en el skincare de Swift, que revela un fondo de armario beauty muy experto.
El método de doble limpieza de la estrella pop
El frame del documental de Disney mostró dos limpiadores en el baño de la celebridad. Este hallazgo indica que la artista sigue las rigurosas normas de la doble limpieza para su rostro. Curiosamente, la evidencia sugiere que Taylor lava su cara mientras toma la ducha, un acto que se considera un "anti mandamiento beauty".
El primer limpiador que usa la estrella musical es la Super Anti-Aging Cleansing Cream de Dr. Barbara Sturm, un artículo de alto valor económico. Como se trata de una crema, se aplica directamente sobre el cutis para deshacer cualquier rastro de maquillaje. Luego, se emulsiona con agua, creando una leche limpiadora que remueve productos resistentes y protector solar.
Posteriormente, aplica un segundo limpiador de textura gel, proveniente de la marca Tata Harper. Aunque la imagen es oscura y dificulta identificar la referencia específica, se sabe que posee un efecto exfoliante para unificar la complexión. Ambos limpiadores son de alta calidad e indican que la cantante se preocupa mucho por la salud de su piel.
El diagnóstico dermatológico de Taylor Swift
Los tipos de limpiadores elegidos por Taylor Swift entregan pistas importantes sobre su tipo de dermis. La línea Tata Harper que usa está diseñada para pieles grasas, pues incorpora ingredientes seborreguladores y BHA. Esto confirma el veredicto de los expertos: la piel de la diva es de naturaleza oleosa.
Los limpiadores contienen BHA o betahidroxiácidos, exfoliantes de base oleosa que limpian los poros profundamente. Pese a usar estos compuestos, la rutina de Taylor evita productos agresivos que pudieran dañar su piel. De esta forma, mantiene su rostro de "porcelana" cuidando la salud general de su tejido cutáneo.