Secciones
SociedadActualidad

Se descubrió cuál es el secreto de Taylor Swift para cuidar su piel

Sus seguidores descubrieron recientemente los secretos de su cuidado facial gracias a la difusión de un frame del avance de su nuevo documental.

Se descubrió cuál es el secreto de Taylor Swift para cuidar su piel
Hace 1 Hs

La rutina de belleza de Taylor Swift siempre genera gran interés en la prensa femenina estadounidense, acostumbrada a seguir cada paso de la estrella pop. Cada producto utilizado por la famosa cantante se observa al detalle y se transforma rápidamente en tema de conversación. Sus seguidores descubrieron recientemente los secretos de su cuidado facial gracias a la difusión de un frame del avance de su nuevo documental.

Fenómeno global: Taylor Swift estrena el documental sobre el "Eras Tour" en más de 100 países

Fenómeno global: Taylor Swift estrena el documental sobre el Eras Tour en más de 100 países

El fotograma audiovisual permitió identificar los cosméticos que la artista guarda en el borde de su bañera. Anteriormente, los fanáticos ya descifraron que su perfume es Santal Blush de Tom Ford y que su hogar utiliza velas Jo Malone. Ahora, la atención se centra en el skincare de Swift, que revela un fondo de armario beauty muy experto.

El método de doble limpieza de la estrella pop

El frame del documental de Disney mostró dos limpiadores en el baño de la celebridad. Este hallazgo indica que la artista sigue las rigurosas normas de la doble limpieza para su rostro. Curiosamente, la evidencia sugiere que Taylor lava su cara mientras toma la ducha, un acto que se considera un "anti mandamiento beauty".

El primer limpiador que usa la estrella musical es la Super Anti-Aging Cleansing Cream de Dr. Barbara Sturm, un artículo de alto valor económico. Como se trata de una crema, se aplica directamente sobre el cutis para deshacer cualquier rastro de maquillaje. Luego, se emulsiona con agua, creando una leche limpiadora que remueve productos resistentes y protector solar.

Posteriormente, aplica un segundo limpiador de textura gel, proveniente de la marca Tata Harper. Aunque la imagen es oscura y dificulta identificar la referencia específica, se sabe que posee un efecto exfoliante para unificar la complexión. Ambos limpiadores son de alta calidad e indican que la cantante se preocupa mucho por la salud de su piel.

El diagnóstico dermatológico de Taylor Swift

Los tipos de limpiadores elegidos por Taylor Swift entregan pistas importantes sobre su tipo de dermis. La línea Tata Harper que usa está diseñada para pieles grasas, pues incorpora ingredientes seborreguladores y BHA. Esto confirma el veredicto de los expertos: la piel de la diva es de naturaleza oleosa.

Los limpiadores contienen BHA o betahidroxiácidos, exfoliantes de base oleosa que limpian los poros profundamente. Pese a usar estos compuestos, la rutina de Taylor evita productos agresivos que pudieran dañar su piel. De esta forma, mantiene su rostro de "porcelana" cuidando la salud general de su tejido cutáneo.

Temas Taylor Swift
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Si hablo, se cae el país: la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional
3

"Si hablo, se cae el país": la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?
4

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
5

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio
6

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Más Noticias
Los argentinos eligen Brasil no solo por sus playas: mirá los precios increíblemente bajos para comer y alojarse

Los argentinos eligen Brasil no solo por sus playas: mirá los precios increíblemente bajos para comer y alojarse

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

Los tres préstamos para beneficiarios de Anses que pueden pedirse en octubre

Los tres préstamos para beneficiarios de Anses que pueden pedirse en octubre

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios