Atención a esta manchita en el ojo: podría ser señal de melanoma ocular

Melanoma ocular: signos y síntomas

Un diagnóstico temprano, para poder comenzar la terapia cuanto antes, es importante en este tipo de casos. El problema es que el melanoma ocular puede no causar signos de alarma o que los síntomas se estén desarrollando en una parte del ojo que no se ve a simple vista. Por eso, desde la Academia Americana de Oftalmología recomiendan acudir a revisiones con asiduidad.