Quién fue Santa Laura, la santa que se recuerda este 21 de octubre

Laura Montoya Upegui, conocida como Santa María Laura de Jesús Montoya, nació el 26 de mayo de 1874 en Jericó, Antioquia, Colombia. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por el dolor y la pobreza, pues su padre fue asesinado cuando ella tenía solo dos años. A pesar de las dificultades, su fuerte fe cristiana y el ejemplo de su madre la guiaron. A los 16 años ingresó en la Normal de Institutoras de Medellín, donde se formó como maestra. A lo largo de su vida, se dedicó a la educación y a la evangelización, especialmente entre los pueblos indígenas.