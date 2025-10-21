Agenda de TV de hoy: juegan Barcelona, PSG, Atlético de Madrid y Manchester City por la Champios League

Mundial Femenino Sub-17
10: Corea del Norte-Camerún (DSports)
13: Costa Rica-Brasil (DSports)
13: EE. UU.-China (DSports)
16: Marruecos-Italia (DSports)
16: Países Bajos-México (DSports)
16: Noruega-Ecuador (DSports +)
UEFA Champions League
13.45: Kairat-Pafos (ESPN 2)
13.45: Barcelona-Olympiakos FC (Fox Sports)
16: Arsenal-Atlético de Madrid (ESPN)
16: Union Saint-Gilloise-Inter (ESPN 2)
16: Bayer Leverkusen-PSG (ESPN 3)
16: PSV-Napoli (ESPN 4)
16: Villarreal-Manchester City (Fox Sports)
16: Copenhagen-Borussia Dortmund (Disney+)
16: Newcastle-Benfica (Fox Sports 2)
Reserva LPF
15: Sarmiento-Instituto (LPF Play)
15: Gimnasia La Plata-Vélez Sarsfield (LPF Play)
15: Tigre-Estudiantes de La Plata (LPF Play)
19: Talleres-Platense (ESPN 3)
19: River Plate-Ferro Carril Oeste (LPF Play)
Liga Italiana de Voley
15.30: Cisterna Volley-Itas Trentino (DSports 2)
Liga Profesional Argentina
19.15: Unión-Defensa y Justicia (ESPN Premium)
NHL (Hockey sobre hielo)
20.30: Boston Bruins-Florida Panthers (ESPN 4)
MLB (Major League Baseball)
21: Los Angeles Dodgers-Milwaukee Brewers (ESPN 2)
Copa Sudamericana
21.30: Independiente del Valle-Atlético Mineiro (DSports / ESPN 2)
Liga Nacional
22.10: Quimsa-Racing de Chivilcoy (TyC Sports)
CONCACAF Central American Cup
23: CS Cartaginés-FC Motagua (Disney+)