Agenda de TV de hoy: juegan Barcelona, PSG, Atlético de Madrid y Manchester City por la Champios League

Unión-Defensa y Justicia se enfrentan por el Clausura e Independiente del Valle-Atlético Mineiro abren las semis de la Sudamericana.

LEVANTAR. Barcelona viene de caer ante PSG y necesita una victoria para acomodarse en las posiciones. LEVANTAR. Barcelona viene de caer ante PSG y necesita una victoria para acomodarse en las posiciones. FOTO TOMADA DE X.COM/FCBARCELONA_ES
Hace 1 Hs

Mundial Femenino Sub-17

10: Corea del Norte-Camerún (DSports)

13: Costa Rica-Brasil (DSports)

13: EE. UU.-China (DSports)

16: Marruecos-Italia (DSports)

16: Países Bajos-México (DSports)

16: Noruega-Ecuador (DSports +)

UEFA Champions League

13.45: Kairat-Pafos (ESPN 2)

13.45: Barcelona-Olympiakos FC (Fox Sports)

16: Arsenal-Atlético de Madrid (ESPN)

16: Union Saint-Gilloise-Inter (ESPN 2)

16: Bayer Leverkusen-PSG (ESPN 3)

16: PSV-Napoli (ESPN 4)

16: Villarreal-Manchester City (Fox Sports)

16: Copenhagen-Borussia Dortmund (Disney+)

16: Newcastle-Benfica (Fox Sports 2)

Reserva LPF

15: Sarmiento-Instituto (LPF Play)

15: Gimnasia La Plata-Vélez Sarsfield (LPF Play)

15: Tigre-Estudiantes de La Plata (LPF Play)

19: Talleres-Platense (ESPN 3)

19: River Plate-Ferro Carril Oeste (LPF Play)

Liga Italiana de Voley

15.30: Cisterna Volley-Itas Trentino (DSports 2)

Liga Profesional Argentina

19.15: Unión-Defensa y Justicia (ESPN Premium)

NHL (Hockey sobre hielo)

20.30: Boston Bruins-Florida Panthers (ESPN 4)

MLB (Major League Baseball)

21: Los Angeles Dodgers-Milwaukee Brewers (ESPN 2)

Copa Sudamericana

21.30: Independiente del Valle-Atlético Mineiro (DSports / ESPN 2)

Liga Nacional

22.10: Quimsa-Racing de Chivilcoy (TyC Sports)

CONCACAF Central American Cup

23: CS Cartaginés-FC Motagua (Disney+)

Temas Copa SudamericanaClub Atlético de MadridFútbol Club BarcelonaManchester City Football ClubParis Saint-Germain Football ClubClube Atlético MineiroChampions LeagueLiga Profesional de Fútbol
