Conmoción el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

El mundo entero del ajedrez se encuentra conmovido por la muerte de Daniel Naroditsky, prodigio del ajedrez y uno de los referentes estelares de la disciplina. El joven falleció a los 29 años en Charlotte, Carolina del Norte, mientras que las causas del deceso aún no fueron difundidas.
Fueron su club de pertenencia, el Charlotte Chess Center y la Federación Internacional de Ajedrez los que difundieron la noticia de que la gran figura del ajedrez contemporáneo falleció este lunes. Era en esta primera institución donde Naroditsky se entrenaba y trabajaba.
Las dedicatorias al gran maestro
“Daniel fue un talentoso jugador, un educador brillante y un miembro muy querido de nuestra comunidad. También fue un hijo, hermano y amigo leal”, expresó su club en un comunicado oficial. “Pedimos privacidad para su familia en este momento tan difícil”.
Mientras que su familia también le dedicó unas breves y sentidas palabras al maestro. “Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el juego del ajedrez, y por la alegría e inspiración que nos brindó a todos cada día”, expresó su familia en el comunicado difundido por el centro.
Naroditsky no solo fue jugador
Naroditsky nació en California en 1995 y era una de las personas más reconocibles de Estados Unidos en el ajedrez y un referente de la disciplina contemporánea. Comenzó a jugar a los 6 años, iniciando un viaje lleno de condecoraciones. Antes de su último año de secundaria le llegó el título máximo otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez a los mejores jugadores del mundo.
Pero Naroditsky no solo se desempeñó como jugador sino también como profesor. Publicó sus dos primeros manuales cuando tenía 14 años y se convirtió en colaborador habitual de la revista Chess Life y otras plataformas dedicadas al juego. El New York Times lo contrató como columnista de ajedrez en 2022.
También ganó una enorme cantidad de seguidores en línea. Consiguió casi medio millón de suscriptores en su canal de YouTube y 340.000 seguidores en Twitch .
Los homenajes en el mundo
La Federación Internacional de Ajedrez publicó una declaración lamentando la muerte de Naroditsky y elogiando como “un talentoso jugador de ajedrez, comentarista y educador”.
El Campeonato de Ajedrez de Estados Unidos de 2025, que actualmente se celebra en St. Louis, se inauguró el lunes con un momento de silencio en memoria de Naroditsky, según Chess.com.