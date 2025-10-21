Conmoción el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Naroditsky no solo fue jugador

Naroditsky nació en California en 1995 y era una de las personas más reconocibles de Estados Unidos en el ajedrez y un referente de la disciplina contemporánea. Comenzó a jugar a los 6 años, iniciando un viaje lleno de condecoraciones. Antes de su último año de secundaria le llegó el título máximo otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez a los mejores jugadores del mundo.