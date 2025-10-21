Secciones
Madrid: los jubilados que disfrutarán de actividades y excursiones gratis con el nuevo Carné Senior

El programa “Envejecimiento Activo” ya beneficia a miles de personas mayores de la Comunidad de Madrid, con descuentos, talleres y rutas culturales gratuitas.

Madrid: los jubilados que disfrutarán de actividades y excursiones gratis con el nuevo Carné Senior
Hace 1 Hs

Los mayores de 60 años, jubilados y pensionistas de la Comunidad de Madrid pueden solicitar ya el nuevo Carné Senior, una iniciativa del programa Envejecimiento Activo impulsado por el Gobierno regional. Este documento, físico o digital, permitirá acceder a actividades y excursiones gratis, así como a importantes descuentos en ocio, cultura y formación.

El objetivo, según la Comunidad, es promover una vida activa y participativa para las personas mayores, ayudándolas además a ahorrar parte de sus pensiones o nóminas gracias a tarifas reducidas o entradas sin coste.

Actividades gratuitas y excursiones para mayores de 60 años

El Carné Senior de Madrid abre la puerta a una amplia variedad de oportunidades. A través de este programa, los mayores podrán participar en talleres municipales de pintura, informática, memoria o ejercicio cognitivo sin pagar nada o abonando una cuota simbólica.

Además, tendrán acceso a excursiones y rutas culturales programadas por la Comunidad, que incluyen transporte y guía turístico, fomentando la convivencia y el turismo cultural dentro de la región.

En los centros sociales para mayores también se ofrecen propuestas permanentes, desde clases de baile y teatro hasta grupos de lectura y actividades deportivas adaptadas.

Descuentos en cines, museos y teatros

Otra de las ventajas destacadas del Carné Senior es el acceso a entradas más baratas para museos, cines y teatros. En algunos casos, especialmente para mayores de 60 años, la entrada es completamente gratuita.

La iniciativa busca garantizar el acceso a la cultura y la formación continua a un sector de la población con una de las esperanzas de vida más altas de Europa: 86,1 años, un 5% por encima de la media continental.

Un programa con 400 millones de euros anuales

El programa Envejecimiento Activo de la Comunidad de Madrid incluye más de 100 medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, con un presupuesto total de 400 millones de euros al año.

Con este plan, el Ejecutivo regional pretende convertir a Madrid en una referencia en políticas de envejecimiento saludable, accesibilidad y participación social.

Cómo solicitar el Carné Senior de la Comunidad de Madrid

Los interesados en obtener el Carné Senior de Madrid deben cumplir dos requisitos básicos:

Estar empadronado en la Comunidad de Madrid.

Tener más de 60 años.

La solicitud puede realizarse fácilmente desde la página web oficial de la Comunidad.

Ingresar en el apartado “Solicitud del Carné Senior”.

Pulsar en “Tramitar”.

Adjuntar la documentación requerida en el formulario.

Una vez enviada la solicitud, se puede optar por recibir las notificaciones mediante el sistema electrónico o por correo certificado. Además, es posible consultar el estado del expediente, aportar documentos adicionales o enviar comunicaciones relacionadas con la tramitación.

Un paso hacia un envejecimiento activo y feliz

El Carné Senior de la Comunidad de Madrid se presenta como una herramienta clave para impulsar el bienestar de las personas mayores. Con acceso gratuito o reducido a actividades, cultura y formación, esta iniciativa refuerza la autonomía, la integración y el disfrute de una nueva etapa vital con más oportunidades y menos barreras económicas.

