Guillermo Acosta explotó a la salida del estadio; Mario Leito intentó ponerle paños fríos a la situación

Había pasado una hora del final del partido que Atlético perdió contra San Lorenzo cuando los jugadores comenzaron a salir del vestuario. En fila india y con la cabeza gacha la mayoría pasó sin omitir palabra. Sin embargo, Guillermo Acosta sacudió la calma y el silencio.
“Bebe”, visiblemente ofuscado por la situación, enfiló hacia donde estaban los periodistas y lanzó un grito: “En 12 años me hicieron sentir la m.. más grande que hay. El miércoles los espero en el complejo para que sepan la verdad de lo que pasa en Atlético Tucumán. El problema no es por los premios, sino otras cosas”, lanzó Acosta antes de darse la vuelta y enfilar hacia la puerta de salida.
Leito intentó calmar la situación
En tanto, Mario Leito salió a ponerle paños fríos a la situación. “No tenemos un problema económico, sino uno financiero. Hay créditos que no podemos cobrar. No tenemos crisis interna, vamos a cerrar el año con tranquilidad y en Primera”, remató.