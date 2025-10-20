Secciones
DeportesFútbol

Guillermo Acosta explotó a la salida del estadio; Mario Leito intentó ponerle paños fríos a la situación

El referente del “Decano” prometió explicar la situación este miércoles. El presidente aclaró que el problema es financiero, no institucional.

DE FRENTE. Leito salió a explicar que Atlético no tiene problemas económicos. DE FRENTE. Leito salió a explicar que Atlético no tiene problemas económicos. Foto de X @LTA_Oficial
20 Octubre 2025

Había pasado una hora del final del partido que Atlético perdió contra San Lorenzo cuando los jugadores comenzaron a salir del vestuario. En fila india y con la cabeza gacha la mayoría pasó sin omitir palabra. Sin embargo, Guillermo Acosta sacudió la calma y el silencio. 

“Bebe”, visiblemente ofuscado por la situación, enfiló hacia donde estaban los periodistas y lanzó un grito: “En 12 años me hicieron sentir la m.. más grande que hay. El miércoles los espero en el complejo para que sepan la verdad de lo que pasa en Atlético Tucumán. El problema no es por los premios, sino otras cosas”, lanzó Acosta antes de darse la vuelta y enfilar hacia la puerta de salida. 

Leito intentó calmar la situación

En tanto, Mario Leito salió a ponerle paños fríos a la situación. “No tenemos un problema económico, sino uno financiero. Hay créditos que no podemos cobrar. No tenemos crisis interna, vamos a cerrar el año con tranquilidad y en Primera”, remató.

Temas San Miguel de TucumánClub Atlético San LorenzoGuillermo AcostaTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán
1

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino
2

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña
3

Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña

4

Tareas preventivas ante los temporales

5

Cartas de lectores: más educación y menos armas

6

Cartas de lectores: actor mileísta

Más Noticias
Efemérides del martes 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

Conclusiones de la Asamblea de Punta Cana

Conclusiones de la Asamblea de Punta Cana

Nace un nuevo orden en la política provincial

Nace un nuevo orden en la política provincial

¿Por qué Argentina aún no está en la vanguardia de la inteligencia artificial?

¿Por qué Argentina aún no está en la vanguardia de la inteligencia artificial?

Recuerdos fotográficos: La “vuelta del perro” por la plaza Independencia

Recuerdos fotográficos: La “vuelta del perro” por la plaza Independencia

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista

Comentarios