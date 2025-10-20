Una vez más, la Pro League se jugará en Santiago del Estero: conocé cuándo y qué partidos disputarán Las Leonas

Cambio de sede para el hockey argentino: la Federación Argentina de Hockey confirmó que Santiago del Estero será el nuevo escenario de la primera ventana de la séptima temporada de la FIH Pro League, reemplazando a Rosario, que había sido anunciada originalmente.
Entre el 9 y el 14 de diciembre, los seleccionados nacionales (Las Leonas y Los Leones) recibirán a dos potencias del hockey mundial: Alemania y Países Bajos. El certamen reúne a los mejores equipos del planeta y, además, otorga al campeón la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de 2028.
Para las dirigidas por Fernando Ferrara, será una oportunidad ideal para medirse nuevamente con rivales de jerarquía en suelo argentino, y para el público del norte del país, una chance única de ver en acción a las máximas figuras del hockey nacional e internacional en el moderno estadio santiagueño.
Cronograma de partidos de Las Leonas
El 10 de diciembre, desde las 21.30 vs. Alemania
El 11 de diciembre (21.30) vs. Países Bajos
El 13 de diciembre (21.30) vs. Alemania
El 14 de diciembre (21.30) vs. Países Bajos
Además, se confirmó que las entradas se venderán a través del portal Ticketek.
Con el entusiasmo de siempre y el impulso del público argentino, Las Leonas buscarán cerrar el año a lo grande, reafirmando su protagonismo en el hockey mundial.