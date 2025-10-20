Secciones
DeportesMás deportes

Una vez más, la Pro League se jugará en Santiago del Estero: conocé cuándo y qué partidos disputarán Las Leonas

La vecina provincia fue designada como nueva sede para esta ventana del certamen, en reemplazo de Rosario.

LUJO. El moderno estadio provincial de hockey será nuevamente sede de una ventana de Pro League. LUJO. El moderno estadio provincial de hockey será nuevamente sede de una ventana de Pro League.
Hace 1 Hs

Cambio de sede para el hockey argentino: la Federación Argentina de Hockey confirmó que Santiago del Estero será el nuevo escenario de la primera ventana de la séptima temporada de la FIH Pro League, reemplazando a Rosario, que había sido anunciada originalmente.

Entre el 9 y el 14 de diciembre, los seleccionados nacionales (Las Leonas y Los Leones) recibirán a dos potencias del hockey mundial: Alemania y Países Bajos. El certamen reúne a los mejores equipos del planeta y, además, otorga al campeón la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de 2028.

Para las dirigidas por Fernando Ferrara, será una oportunidad ideal para medirse nuevamente con rivales de jerarquía en suelo argentino, y para el público del norte del país, una chance única de ver en acción a las máximas figuras del hockey nacional e internacional en el moderno estadio santiagueño.

Cronograma de partidos de Las Leonas

El 10 de diciembre, desde las 21.30 vs. Alemania

El 11 de diciembre (21.30) vs. Países Bajos

El 13 de diciembre (21.30) vs. Alemania

El 14 de diciembre (21.30) vs. Países Bajos

Además, se confirmó que las entradas se venderán a través del portal Ticketek.

Con el entusiasmo de siempre y el impulso del público argentino, Las Leonas buscarán cerrar el año a lo grande, reafirmando su protagonismo en el hockey mundial.

Temas Santiago del EsteroLas LeonasFIH Pro League
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
1

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
2

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”
3

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

En Tucumán, denuncian 70 despidos en una cadena de supermercados: “No cumplieron lo que prometieron”
4

En Tucumán, denuncian 70 despidos en una cadena de supermercados: “No cumplieron lo que prometieron”

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
5

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
6

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Más Noticias
Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que está triste

El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que está "triste"

En Tucumán, denuncian 70 despidos en una cadena de supermercados: “No cumplieron lo que prometieron”

En Tucumán, denuncian 70 despidos en una cadena de supermercados: “No cumplieron lo que prometieron”

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

El verdadero motivo por el cual Alpine le prohibió a Franco Colapinto adelantar a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El verdadero motivo por el cual Alpine le prohibió a Franco Colapinto adelantar a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El provocador posteo de Arturo Vidal tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

El provocador posteo de Arturo Vidal tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Comentarios