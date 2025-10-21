La Justicia Electoral se inclina a que el recuento se haga por distritos

Ante un planteo del Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), la Justicia Electoral resolverá en el día de hoy una orden para obligar al Gobierno a que difunda los votos de las elecciones legislativas del próximo domingo por distrito y no sumando todos los sufragios en un recuento nacional, como hizo la Dirección Nacional Electoral (Dine) en un simulacro el último fin de semana.
El fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) se fundamentará en el pedido de la UCR y el PJ que reclamaron que ordene al Gobierno realizar el recuento de votos de las elecciones legislativas del próximo domingo solo por distrito y que no se incluya un resultado nacional.
En su planteo, los apoderados del peronismo criticaron que en el simulacro “se realizó un cálculo de asignación de bancas sobre los votos consolidados agrupados a nivel nacional, procedimiento que no resulta aplicable, ni compatible con la lógica, ni con la normativa vigente, en tanto que el resultado electoral, como la proyección de asignación de bancas (en caso de autorizarse), deben efectuarse sobre los resultados correspondientes a cada provincia”.
Fuerza Patria
Esta situación particular se origina a raíz que la denominación Fuerza Patria no está presente en las 24 jurisdicciones, a diferencia de lo que sucede con la alianza oficialista La Libertad Avanza (LLA). Ante esto, un conteo nacional perjudicaría al justicialismo. Lo mismo ocurre con el radicalismo. Con la resolución de la CNE, la cuenta nacional de los votos la harán, en todo caso, los medios de comunicación, a los fines informativos.
Los jueces que deben decidir sobre el asunto son Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía. Fuentes judiciales precisaron que la resolución en la que trabajan los magistrados remarcan la idea de que se trata de una elección legislativa, por lo que siempre se realiza el conteo por distrito, pues los escaños -tanto los de Diputados como los del Senado- se reparten de acuerdo con los sufragios de cada uno de ellos. El criterio de la CNE es el habitual en las elecciones legislativas e implica no cambiar nada de lo que se venía haciendo hasta el momento.