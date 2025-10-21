La Justicia Electoral se inclina a que el recuento se haga por distritos

Los jueces que deben decidir sobre el asunto son Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía. Fuentes judiciales precisaron que la resolución en la que trabajan los magistrados remarcan la idea de que se trata de una elección legislativa, por lo que siempre se realiza el conteo por distrito, pues los escaños -tanto los de Diputados como los del Senado- se reparten de acuerdo con los sufragios de cada uno de ellos. El criterio de la CNE es el habitual en las elecciones legislativas e implica no cambiar nada de lo que se venía haciendo hasta el momento.