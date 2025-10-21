La música, una forma de unir a los pueblos

- Sin duda. Además del aprendizaje musical, se generan muchos vínculos con colegas de toda la región, y eso genera oportunidades a proyectos conjuntos, a convocatorias a festivales y a seguir creciendo en distintos contextos. De hecho, recientemente fui seleccionado para participar en el Festival Internacional de Música de Santa Catarina 2026, en Brasil, uno de los más importantes de Latinoamérica. Allí tendré la oportunidad de reencontrarme con varios de los que conocí en Panamá, lo cual muestra cómo estas experiencias internacionales se conectan y permiten seguir desarrollándome profesionalmente. Para mí significa un paso muy importante, no solo profesional sino también personal. Estar rodeado de tanto talento y compartir esta experiencia me hizo reafirmar lo que quiero hacer: seguir creciendo como músico y como persona, siempre desde el arte y desde el encuentro con los demás.