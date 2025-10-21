La música, una forma de unir a los pueblos

Una nota publicada en LA GACETA en julio le abrió una oportunidad única al músico tucumano Juan Pablo Gómez Zurita. Y no dudó en aprovecharla, para convertirse en uno de los dos argentinos elegidos para integrar el programa Iberorquestas Juveniles, lo que le valió un viaje de capacitación y conciertos a Panamá, con colegas de todo el continente durante septiembre.
“Si sos músico, tenés entre 18 y 26 años y soñás con tocar en el exterior, esta oportunidad puede marcar un antes y un después en tu carrera”, decía el artículo. Hoy, ya de regreso, el violinista lo atestigua: “fue algo muy especial porque sabía que era una experiencia especial, tanto por lo musical como por lo humano. Me encontré con un ambiente increíble. Todo estaba muy bien organizado, y desde el primer ensayo se sentía una energía enorme, con muchas ganas de compartir, aprender y de hacer música juntos. Me sorprendió el intercambio cultural con personas de toda Iberoamérica, que hizo la experiencia aún más rica e inspiradora”, afirma al hablar con LA GACETA.
- ¿De qué forma funciona la Orquesta Juvenil Iberoamericana?
- Es una orquesta que se forma cada año en un país distinto. Los músicos llegamos unos días antes del concierto, ensayamos de manera intensiva y convivimos en un mismo espacio. Es muy intenso y enriquecedor, porque todos traemos nuestras experiencias y formas de tocar. Éramos alrededor de 80 participantes de 15 países, incluyendo la Argentina, Brasil, Chile, España, Portugal y varios de Centroamérica. Esa diversidad se notaba en todo: en los acentos, en las charlas y en las formas de entender la música.
- ¿Qué repertorio trabajaron?
- Fue hermoso. Incluyó obras de compositores de distintas naciones, como danzas de “La leyenda del urutaú” del argentino Gilardo Gilardi; “Guagancó”, del cubano Guido López Gavilán; “Danza fantástica”, del chileno Enrique Soro y “La parranda de Panamá”, de Toby Muñoz, entre otras. Era un programa muy colorido, con una mezcla de raíces, ritmos y estilos que reflejaba toda nuestra región.
- ¿La formación que encontraste es similar entre todos o te sorprendió el nivel de alguien?
- Todos tenían un nivel alto. Pero lo más lindo fue ver cómo cada uno aportaba algo distinto: algunos con una técnica impresionante, otros con una musicalidad muy genuina. Quedé sorprendido con la madurez musical de muchos compañeros. Nos condujo la maestra Paola Ávila, directora de la Orquesta Sinfónica de Cartagena en Colombia. Tiene un nivel altísimo: combina una gran claridad técnica con una calidez humana enorme. Logró unirnos y sacar lo mejor de cada uno en muy poco tiempo. Fue una experiencia de trabajo muy intensa y también muy motivadora.
- ¿Cómo fueron los conciertos y qué relación tuvieron con el público?
- El concierto final fue en la Ciudad de las Artes, un centro cultural y arquitectónico emblemático de Panamá. Este lugar combina salas de concierto de última generación, museos y espacios educativos, y es un punto de encuentro muy importante en la región. El público panameño fue muy cálido, se notaba la emoción en el ambiente. Todos sentimos que habíamos logrado algo más que un concierto: fue un encuentro entre culturas, una verdadera celebración musical.
- ¿Esto te abre la puerta a otras oportunidades a futuro?
- Sin duda. Además del aprendizaje musical, se generan muchos vínculos con colegas de toda la región, y eso genera oportunidades a proyectos conjuntos, a convocatorias a festivales y a seguir creciendo en distintos contextos. De hecho, recientemente fui seleccionado para participar en el Festival Internacional de Música de Santa Catarina 2026, en Brasil, uno de los más importantes de Latinoamérica. Allí tendré la oportunidad de reencontrarme con varios de los que conocí en Panamá, lo cual muestra cómo estas experiencias internacionales se conectan y permiten seguir desarrollándome profesionalmente. Para mí significa un paso muy importante, no solo profesional sino también personal. Estar rodeado de tanto talento y compartir esta experiencia me hizo reafirmar lo que quiero hacer: seguir creciendo como músico y como persona, siempre desde el arte y desde el encuentro con los demás.
Una trayectoria: un violinista en el Colón
El violinista tucumano Juan Pablo Gómez Zurita se formó en el Programa de Coros y Orquestas para el Bicentenario y egresó del Conservatorio Provincial de Música de Tucumán. Se perfeccionó con Gustavo Guersman, Carlos del Lungo y Bernardo Di Marco, entre otros, e integró tanto la Orquesta Juvenil como la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán. Desde 2024 vive en Buenos Aires, donde actualmente es parte de la Orquesta Municipal de Avellaneda y de la Orquesta Filarmónica del teatro Colón.