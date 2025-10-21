Ruedan un documental sobre el papa Francisco

De esta forma, el pensamiento de Bergoglio se expondrá en su plenitud. “La motivación de la película es contar los rasgos más sobresalientes de su papado; Francisco que fue un líder mundial y, casi en soledad, tuvo que defender la condición humana, la dignidad de los trabajadores y de los pueblos la justicia social, y el derecho a vivir en un mundo más habitable”, señala el director. Entre las entrevistas ya filmadas, figuran el padre Pepe Di Paola, referente hace más de 30 años de los curas villeros, y el juez Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Jueces y Juezas por la Justicia Social. También se incluye al titular del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, en Porto Alegre, monseñor Jaime Spengler, y a dirigentes del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil. “Luego nos quedará una entrevista con una mujer aborigen de Chiapas en México, donde surgió hace 500 años Bartolomé de las Casas, es decir la iglesia pegada al pueblo y por último -dijo el cineasta- filmaremos en la Amazonia a la hermana Laura Vicuña Pereira, feminista, miembro de la tribu kiriri y defensora de los pueblos aborígenes, quien enfrenta en forma permanente a los depredadores que llegan a sangre y fuego”.