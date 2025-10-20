Presentan en Tucumán el “Manual ABC de la Comunicación Política, las Campañas y las Elecciones”

Este martes 21 de octubre, a las 9:00 horas, se presentará en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) la nueva edición del “Manual ABC de la Comunicación Política, las Campañas y las Elecciones”, una obra que reúne herramientas clave para comprender y gestionar procesos de comunicación política contemporánea.
El encuentro contará con la presencia de Rolando Muzzin y Fernanda Veggetti, dos de los autores del manual, quienes abordarán los principales ejes del libro: la comunicación política, la planificación de campañas electorales, la opinión pública y los procesos electorales.
La actividad, organizada por ACEP Tucumán junto a UNSTA, se realizará en el Aula PB1 de la sede ubicada en 9 de Julio 165, en San Miguel de Tucumán. La participación es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados.
Con esta nueva edición, el “Manual ABC (Acciones para una Buena Comunicación)” se consolida como una guía de referencia para dirigentes, comunicadores, estudiantes y profesionales interesados en fortalecer sus conocimientos sobre estrategias políticas y electorales.