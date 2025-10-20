¿Qué significa la nueva bandera que flameará en el Ministerio de Educación de Tucumán?

Por primera vez, un Ministerio de Educación, y en este caso el de Tucumán, fue distinguido como “Embajada de Paz” por la fundación internacional Mil Milenios de Paz. Se trata de una institución que promueve a personalidades y entidades que trabajan para despertar la conciencia de paz en el Planeta.
La Bandera de la Paz que recibió Tucumán, en un acto que se realizó en la sede de la fundación en Buenos Aires, es un símbolo universal, que representa la Unidad en la Diversidad. El diseño muestra tres esferas rodeadas por un círculo en color magenta sobre un fondo blanco, simboliza el profundo entendimiento de la naturaleza “trina” de la existencia. El círculo representa la totalidad de la cultura, y las tres esferas, la espiritualidad, el arte y la ciencia, como aspectos de la cultura.
Este símbolo es usado hace 9.000 años tanto en piedras de Mongolia, como en ejemplos de las culturas india, china, tibetana, cristiana, caucásica y budista.
La Bandera de la Paz fue aceptada unánimemente por todos los países de América, el 15 de abril de 1935 en la Casa Blanca en Washington, mediante el Pacto Roerich de la Paz, con el objetivo de preservar el acervo cultural de la humanidad
Tucumán podrá hacerla flamear porque está adherida mediante ley provincial a la Ley Nacional 26.819 que declara el 21 de septiembre como "Día Internacional de la Paz" y autoriza el izamiento de la Bandera de la Paz en edificios públicos y establecimientos educativos.
¿Por qué fue elegida Tucumán?
En reconocimiento al programa de mediación escolar vigente en casi todas las escuelas primarias, a través de 661 centros de mediación escolar, y a la política de Educación Emocional implementada por la ministra de Educación Susana Montaldo.
La licenciada Natalia Elizabeth Quiroga, referente del departamento de Mediación Escolar, fue distinguida como “Embajadora de Paz”, por la presidenta de la institución Inés Josefina Cano de Prado.
Tucumán comenzó hace 10 años con el proyecto de mediación escolar y solo durante este año ha capacitado a 13.200 alumnos de nivel primario y ya comenzó a trabajar en cinco escuelas secundarias. El objetivo de la ministra Montaldo es que todas las escuelas de la provincia lleguen a tener en algún momento un centro de mediación escolar, con alumnos capacitados en mediación de conflictos, para desterrar las conductas violentas y crear una cultura de la paz. También se capacitaron en mediación este año a 2.740 docentes y 16 preceptores y maestros de taller.