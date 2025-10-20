¿Qué significa la nueva bandera que flameará en el Ministerio de Educación de Tucumán?

La Bandera de la Paz que recibió Tucumán, en un acto que se realizó en la sede de la fundación en Buenos Aires, es un símbolo universal, que representa la Unidad en la Diversidad. El diseño muestra tres esferas rodeadas por un círculo en color magenta sobre un fondo blanco, simboliza el profundo entendimiento de la naturaleza “trina” de la existencia. El círculo representa la totalidad de la cultura, y las tres esferas, la espiritualidad, el arte y la ciencia, como aspectos de la cultura.