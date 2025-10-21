Secciones
Cartas de lectores: inundaciones en calle Jujuy
Hace 5 Hs

Para abordar las inundaciones en la calle Jujuy al 4.500 de San Miguel de Tucumán, se necesitan obras integrales que consideren la capacidad de desagüe pluvial existente y la infraestructura circundante. Algunas posibles soluciones podrían incluir: *Limpieza y mantenimiento de canales y desagües. * Asegurar que los canales y desagües estén libres de obstáculos y funcionen correctamente para evitar anegamientos. *Ampliación y mejora de la capacidad de desagüe. * Aumentar la capacidad de los desagües pluviales para manejar grandes cantidades de agua durante lluvias intensas. * Construcción de nuevos canales o colectores.* Desarrollar proyectos para crear nuevos canales o colectores que puedan desviar el agua de lluvia y evitar inundaciones en áreas críticas.* Implementación de soluciones de drenaje sostenible. * Incorporar tecnologías y prácticas de drenaje sostenible, como jardines de lluvia o pavimentos permeables, para reducir la carga sobre los sistemas de desagüe tradicionales. * Planificación urbana y ordenamiento territorial. * Implementar políticas de planificación urbana y ordenamiento territorial que consideren la gestión del riesgo de inundaciones y eviten la ocupación de áreas inundables. Basta de paliativos, los vecinos necesitan solución definitiva a este desastre.

Saúl González                                                                            

Jujuy 4.450 - S. M. de Tucumán

