Cartas de lectores: inundaciones en calle Jujuy

Para abordar las inundaciones en la calle Jujuy al 4.500 de San Miguel de Tucumán, se necesitan obras integrales que consideren la capacidad de desagüe pluvial existente y la infraestructura circundante. Algunas posibles soluciones podrían incluir: *Limpieza y mantenimiento de canales y desagües. * Asegurar que los canales y desagües estén libres de obstáculos y funcionen correctamente para evitar anegamientos. *Ampliación y mejora de la capacidad de desagüe. * Aumentar la capacidad de los desagües pluviales para manejar grandes cantidades de agua durante lluvias intensas. * Construcción de nuevos canales o colectores.* Desarrollar proyectos para crear nuevos canales o colectores que puedan desviar el agua de lluvia y evitar inundaciones en áreas críticas.* Implementación de soluciones de drenaje sostenible. * Incorporar tecnologías y prácticas de drenaje sostenible, como jardines de lluvia o pavimentos permeables, para reducir la carga sobre los sistemas de desagüe tradicionales. * Planificación urbana y ordenamiento territorial. * Implementar políticas de planificación urbana y ordenamiento territorial que consideren la gestión del riesgo de inundaciones y eviten la ocupación de áreas inundables. Basta de paliativos, los vecinos necesitan solución definitiva a este desastre.