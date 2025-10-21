Necesarios debates sobre viviendas y construcción

También se ha tratado la necesidad de que haya un acompañamiento entre el Estado que organiza el desarrollo y el sector privado que va aportando las inversiones y los trabajos. En ese sentido, la infraestructura aparece como un eje fundamental. Un constructor ha mencionado la necesidad de iluminación, de provisión de agua potable y de canalizaciones para evitar que las zonas bajas se inunden, y ha puesto como ejemplos las tareas coordinadas con la Municipalidad de Tafí Viejo y la comuna de San Pablo, en zonas de intenso crecimiento urbano. El titular de la Cámara de la Construcción ha advertido que sin infraestructura necesaria hay que evitar, por ejemplo, lo que sucedió en la avenida Camino del Perú o en la Solano Vera, dos arterias en las que el tránsito dejó de ser fluido. “El progreso llega y no se puede ir contra él. Lo fundamental es que, como sucede en los países que pueden crecer o progresar, la inversión en infraestructura llegue antes que el desarrollo inmobiliario y no correrla de atrás”, dijo. En ese sentido, ha sido una dura muestra la falta de coordinación a lo largo de los años en el caótico desarrollo de Manantial Sur, sacudido por la inflación, la falta de obras complementarias y el vandalismo.