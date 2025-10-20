Secciones
SociedadActualidad

Cómo calcular el aguinaldo si trabajás hace menos de seis meses

El Sueldo Anual Complementario también se paga a quienes no completaron el semestre. Cómo saber cuánto te corresponde según tu mejor sueldo y el tiempo trabajado.

¿Cuál es el plazo para cobrar el aguinaldo? ¿Cuál es el plazo para cobrar el aguinaldo?
Hace 1 Hs

El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), es uno de los ingresos más esperados del año por los trabajadores registrados. Se abona en dos cuotas anuales, una en junio y otra en diciembre, y representa el 50% del mejor salario mensual percibido durante cada semestre.

Sin embargo, muchas personas que comenzaron un empleo recientemente o trabajaron menos de seis meses se preguntan cómo calcular el monto que les corresponde. En estos casos, el aguinaldo se paga de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Cómo se calcula el aguinaldo proporcional

El cálculo para calcular el medio aguinaldo de diciembre en caso de haber trabajado menos de seis meses es simple:

Se toma el mejor sueldo mensual del semestre (incluyendo los adicionales fijos).

Se divide ese monto por 12.

Luego, el resultado se multiplica por la cantidad de meses trabajados en el período.

Por ejemplo, si un trabajador ingresó en septiembre y su mejor sueldo fue de $600.000, al haber trabajado tres meses, el cálculo será:

$600.000 ÷ 12 × 3 = $150.000.

Ese será el monto del aguinaldo proporcional correspondiente a diciembre.

Cuándo se paga el medio aguinaldo de diciembre 2025

La segunda cuota del aguinaldo 2025 deberá abonarse hasta el 18 de diciembre, aunque muchas empresas lo depositan unos días antes. En tanto, quienes dejaron su empleo antes de esa fecha también tienen derecho a cobrar la parte proporcional del SAC junto con la liquidación final.

Para calcular correctamente el aguinaldo, se deben incluir todos los conceptos remunerativos del salario: sueldo básico, comisiones, horas extras, premios o adicionales por antigüedad. En cambio, no se computan las sumas no remunerativas, viáticos, bonos extraordinarios o beneficios sociales.

Aguinaldo para trabajadores temporarios y domésticos

El personal doméstico y los trabajadores con contratos temporarios o discontinuos también tienen derecho a cobrar el aguinaldo proporcional, en función del tiempo trabajado en el semestre. Si la relación laboral finaliza antes del pago, el empleador debe incluirlo en la liquidación final.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
1

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
2

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

En Tucumán, denuncian 70 despidos en una cadena de supermercados: “No cumplieron lo que prometieron”
4

En Tucumán, denuncian 70 despidos en una cadena de supermercados: “No cumplieron lo que prometieron”

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
5

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
6

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Más Noticias
Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que está triste

El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que está "triste"

Padrón electoral en Tucumán: dónde voto en octubre de 2025

Padrón electoral en Tucumán: dónde voto en octubre de 2025

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Ocho provincias bajo alerta amarilla por viento, zonda y lluvias: qué zonas estarán más comprometidas

Ocho provincias bajo alerta amarilla por viento, zonda y lluvias: qué zonas estarán más comprometidas

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir en el inicio de la semana

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir en el inicio de la semana

Comentarios