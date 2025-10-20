Cómo calcular el aguinaldo si trabajás hace menos de seis meses

El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), es uno de los ingresos más esperados del año por los trabajadores registrados. Se abona en dos cuotas anuales, una en junio y otra en diciembre, y representa el 50% del mejor salario mensual percibido durante cada semestre.
Sin embargo, muchas personas que comenzaron un empleo recientemente o trabajaron menos de seis meses se preguntan cómo calcular el monto que les corresponde. En estos casos, el aguinaldo se paga de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.
Cómo se calcula el aguinaldo proporcional
El cálculo para calcular el medio aguinaldo de diciembre en caso de haber trabajado menos de seis meses es simple:
Se toma el mejor sueldo mensual del semestre (incluyendo los adicionales fijos).
Se divide ese monto por 12.
Luego, el resultado se multiplica por la cantidad de meses trabajados en el período.
Por ejemplo, si un trabajador ingresó en septiembre y su mejor sueldo fue de $600.000, al haber trabajado tres meses, el cálculo será:
$600.000 ÷ 12 × 3 = $150.000.
Ese será el monto del aguinaldo proporcional correspondiente a diciembre.
Cuándo se paga el medio aguinaldo de diciembre 2025
La segunda cuota del aguinaldo 2025 deberá abonarse hasta el 18 de diciembre, aunque muchas empresas lo depositan unos días antes. En tanto, quienes dejaron su empleo antes de esa fecha también tienen derecho a cobrar la parte proporcional del SAC junto con la liquidación final.
Para calcular correctamente el aguinaldo, se deben incluir todos los conceptos remunerativos del salario: sueldo básico, comisiones, horas extras, premios o adicionales por antigüedad. En cambio, no se computan las sumas no remunerativas, viáticos, bonos extraordinarios o beneficios sociales.
Aguinaldo para trabajadores temporarios y domésticos
El personal doméstico y los trabajadores con contratos temporarios o discontinuos también tienen derecho a cobrar el aguinaldo proporcional, en función del tiempo trabajado en el semestre. Si la relación laboral finaliza antes del pago, el empleador debe incluirlo en la liquidación final.