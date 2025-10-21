Efemérides del martes 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

En Argentina, las efemérides del 21 de octubre incluyen la celebración del Día del Seguro (por la primera iniciativa de Bernardino Rivadavia en 1811), el Día del Radioaficionado (por la fundación del Radio Club Argentino en 1921), y la conmemoración del fallecimiento del escritor José Hernández en 1886. También coincide con el nacimiento de la actriz argentina Julieta Cardinali en 1977.
Celebraciones y conmemoraciones
Día del Seguro: Se conmemora la primera iniciativa gubernamental de 1811 de crear un Banco de descuentos y una Compañía de Seguros Marítimos.
Día del Radioaficionado: Se celebra en honor a la fundación del Radio Club Argentino en 1921.
Día Mundial del Ahorro de Energía: Se busca crear conciencia sobre la importancia de usar la energía de forma eficiente.
Hechos históricos
1886: Fallece el escritor, periodista y legislador argentino José Hernández, autor del "Martín Fierro".
1921: Se funda el Radio Club Argentino.
1977: Nace la actriz argentina Julieta Cardinali.