Efemérides del martes 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

En Argentina, las efemérides del 21 de octubre incluyen la celebración del Día del Seguro (por la primera iniciativa de Bernardino Rivadavia en 1811), el Día del Radioaficionado (por la fundación del Radio Club Argentino en 1921), y la conmemoración del fallecimiento del escritor José Hernández en 1886. También coincide con el nacimiento de la actriz argentina Julieta Cardinali en 1977.