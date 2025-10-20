La insólita reflexión de Klopp sobre Mac Allister: “Él creció en Argentina, en una casa sin ventanas"

Aunque ya no esté en los bancos de suplentes, Jürgen Klopp sigue generando titulares. En una entrevista con Steven Bartlett, el alemán dejó una frase tan sorprendente como reveladora sobre su forma de liderar grupos humanos, utilizando al argentino Alexis Mac Allister como ejemplo central.
Klopp explicó que su filosofía siempre se basó en tratar a cada jugador de manera diferente, entendiendo sus contextos, sus orígenes y sus historias personales. Y para demostrarlo, recurrió a una comparación llamativa: “Si un jugador me dice: ‘Nunca le hablarías a él de la misma manera que a mí’, le respondería: ‘No, no lo haría. Porque él creció en Argentina, en una casa sin ventanas, y vos creciste en Múnich. ¿Y querés que los trate igual?’”, dijo.
La frase, que provocó sorpresa y risas, reflejó la convicción de Klopp de que no todos los futbolistas pueden ser dirigidos bajo el mismo molde. “No se puede hablarle igual a todos -explicó-. Cada uno llega con experiencias de vida distintas, y hay que entender eso si querés sacar lo mejor de ellos.”
Reglas y humanidad
Aun así, el entrenador aclaró que hay límites dentro de esa flexibilidad. “Una vez que están en el vestuario, hay cosas que son iguales para todos: llegar a tiempo, cumplir con lo fácil, respetar las normas. Esa es la regla universal.”
La reflexión combina dos rasgos que siempre marcaron su estilo: la empatía personal y la disciplina colectiva. Klopp insistió en que la gestión emocional es tan importante como la táctica: “El fútbol no se trata solo de sistemas; se trata de personas que tienen que confiar unas en otras.”
La etapa con Mac Allister en Liverpool
Klopp y Alexis Mac Allister compartieron apenas una temporada en el Liverpool, pero el vínculo fue inmediato. El argentino se ganó la titularidad y se transformó en una pieza clave del mediocampo, disputando 46 partidos, marcando 7 goles y dando 8 asistencias.
Bajo la conducción del alemán, el equipo conquistó la Copa de la Liga inglesa 2024, y Klopp elogió repetidamente al exjugador de Boca y Brighton por su inteligencia táctica y su madurez emocional.