La insólita reflexión de Klopp sobre Mac Allister: “Él creció en Argentina, en una casa sin ventanas"

Klopp explicó que su filosofía siempre se basó en tratar a cada jugador de manera diferente, entendiendo sus contextos, sus orígenes y sus historias personales. Y para demostrarlo, recurrió a una comparación llamativa: “Si un jugador me dice: ‘Nunca le hablarías a él de la misma manera que a mí’, le respondería: ‘No, no lo haría. Porque él creció en Argentina, en una casa sin ventanas, y vos creciste en Múnich. ¿Y querés que los trate igual?’”, dijo.