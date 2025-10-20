Secciones
DeportesFútbol

La insólita reflexión de Klopp sobre Mac Allister: “Él creció en Argentina, en una casa sin ventanas"

El exentrenador del Liverpool usó al argentino como ejemplo para explicar por qué no trata a todos sus jugadores de la misma manera.

Mac Allister y Klopp. Mac Allister y Klopp.
Hace 1 Hs

Aunque ya no esté en los bancos de suplentes, Jürgen Klopp sigue generando titulares. En una entrevista con Steven Bartlett, el alemán dejó una frase tan sorprendente como reveladora sobre su forma de liderar grupos humanos, utilizando al argentino Alexis Mac Allister como ejemplo central.

Klopp explicó que su filosofía siempre se basó en tratar a cada jugador de manera diferente, entendiendo sus contextos, sus orígenes y sus historias personales. Y para demostrarlo, recurrió a una comparación llamativa: “Si un jugador me dice: ‘Nunca le hablarías a él de la misma manera que a mí’, le respondería: ‘No, no lo haría. Porque él creció en Argentina, en una casa sin ventanas, y vos creciste en Múnich. ¿Y querés que los trate igual?’”, dijo.

La frase, que provocó sorpresa y risas, reflejó la convicción de Klopp de que no todos los futbolistas pueden ser dirigidos bajo el mismo molde. “No se puede hablarle igual a todos -explicó-. Cada uno llega con experiencias de vida distintas, y hay que entender eso si querés sacar lo mejor de ellos.”

Reglas y humanidad

Aun así, el entrenador aclaró que hay límites dentro de esa flexibilidad. “Una vez que están en el vestuario, hay cosas que son iguales para todos: llegar a tiempo, cumplir con lo fácil, respetar las normas. Esa es la regla universal.”

La reflexión combina dos rasgos que siempre marcaron su estilo: la empatía personal y la disciplina colectiva. Klopp insistió en que la gestión emocional es tan importante como la táctica: “El fútbol no se trata solo de sistemas; se trata de personas que tienen que confiar unas en otras.”

La etapa con Mac Allister en Liverpool

Klopp y Alexis Mac Allister compartieron apenas una temporada en el Liverpool, pero el vínculo fue inmediato. El argentino se ganó la titularidad y se transformó en una pieza clave del mediocampo, disputando 46 partidos, marcando 7 goles y dando 8 asistencias.

Bajo la conducción del alemán, el equipo conquistó la Copa de la Liga inglesa 2024, y Klopp elogió repetidamente al exjugador de Boca y Brighton por su inteligencia táctica y su madurez emocional.

Temas Jürgen KloppAlexis Mac AllisterLiverpool Football Club
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
1

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
2

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
4

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
5

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”
6

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

Más Noticias
El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que está triste

El adiós que nadie esperaba: Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y confesó que está "triste"

El verdadero motivo por el cual Alpine le prohibió a Franco Colapinto adelantar a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El verdadero motivo por el cual Alpine le prohibió a Franco Colapinto adelantar a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

¿Por qué la rebeldía de Franco Colapinto en Austin puede convertirse en su mejor carta para seguir en Alpine en la Fórmula 1?

¿Por qué la rebeldía de Franco Colapinto en Austin puede convertirse en su mejor carta para seguir en Alpine en la Fórmula 1?

El provocador posteo de Arturo Vidal tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

El provocador posteo de Arturo Vidal tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Comentarios