Tucumán abre la Liga Argentina de Vóleibol con dos tours consecutivos y protagonismo local

El vóleibol argentino volverá a latir desde Tucumán. La temporada 2025/26 de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) ya tiene definidos a sus diez protagonistas y su calendario, y la gran novedad es que los dos primeros tours se disputarán en la provincia, consolidando a la región como uno de los ejes principales del crecimiento del deporte a nivel nacional.
El Tour 1, que marcará el inicio de la competencia, se desarrollará del 6 al 9 de noviembre en Monteros, bajo la organización de Monteros Vóley, una de las instituciones con más historia y arraigo en el voleibol tucumano.
Apenas dos semanas después, del 20 al 23 de noviembre, la acción se trasladará a la capital provincial, donde Tucumán de Gimnasia será anfitrión del Tour 2, extendiendo la presencia de la elite del vóleibol nacional en suelo norteño.
Estos dos capítulos consecutivos no solo reflejan la importancia deportiva de Tucumán, sino también su capacidad organizativa y su vínculo cultural con el vóley, disciplina que moviliza a miles de aficionados y cuenta con una sólida estructura de clubes, entrenadores y jóvenes talentos.
Una liga federal y con transmisión garantizada
La LVA contará con 10 equipos: Ciudad Vóley, River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Defensores de Banfield, Monteros Vóley, Tucumán de Gimnasia, Waiwen y el regreso de UPCN San Juan, que vuelve a la máxima categoría tras consagrarse campeón de la Liga Nacional FeVA.
El formato de “Tour”, ratificado por los clubes hasta 2029, seguirá siendo el corazón de la competencia: cada una de las seis etapas reunirá a todos los equipos en una misma sede, combinando deporte, espectáculo y federalización.
Además, se confirmó que FOX Sports transmitirá en directo todos los partidos durante las próximas cinco temporadas, con cobertura simultánea vía streaming en YouTube de Fox Sports y ACLAV, garantizando así una difusión inédita para el vóley argentino.
El calendario completo de los Tours
- Tour 1: 6 al 9 de noviembre – Tucumán (Monteros Vóley)
- Tour 2: 20 al 23 de noviembre – Tucumán (Tucumán de Gimnasia)
- Tour 3: 4 al 7 de diciembre – San Juan (UPCN)
- Tour 4: 15 al 18 de enero – AMBA (Boca Juniors)
- Tour 5: 29 de enero al 1 de febrero – Comodoro Rivadavia (Waiwen)
- Tour 6: 12 al 15 de febrero – CABA (River Plate)
Una temporada que promete
Con un formato atractivo, transmisión garantizada y el regreso de equipos históricos, la LVA 2025/26 se perfila como una de las más apasionantes de los últimos años. Tucumán será el punto de partida de una competencia que promete grandes emociones, escenarios vibrantes y la posibilidad de seguir consolidando el vóley argentino como uno de los deportes con mayor crecimiento en el país.
Desde Monteros hasta la capital, el norte volverá a ser el primer grito de la red.