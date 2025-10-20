Tucumán abre la Liga Argentina de Vóleibol con dos tours consecutivos y protagonismo local

El Tour 1, que marcará el inicio de la competencia, se desarrollará del 6 al 9 de noviembre en Monteros, bajo la organización de Monteros Vóley, una de las instituciones con más historia y arraigo en el voleibol tucumano.

Apenas dos semanas después, del 20 al 23 de noviembre, la acción se trasladará a la capital provincial, donde Tucumán de Gimnasia será anfitrión del Tour 2, extendiendo la presencia de la elite del vóleibol nacional en suelo norteño.