Siete postales de Los Cabos, un rincón del Pacífico más cerca que nunca

Hasta hace poco, Los Cabos era uno de esos destinos de México que despertaban curiosidad pero quedaban lejos en el mapa de los viajeros argentinos. La falta de conectividad aérea hacía que llegar hasta allí fuera toda una odisea. Sin embargo, el 4 de diciembre, Copa Airlines inaugurará una nueva ruta directa entre Panamá y Los Cabos, lo que permitirá conectar fácilmente desde Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Rosario, Mendoza y Salta.
En Los Cabos, el Océano Pacífico se encuentra con el Mar de Cortés, creando un paisaje característico de la región. Cabo San Lucas y San José del Cabo, las dos ciudades principales, están unidas por un Corredor Turístico que ofrece playas, hoteles, campos de golf y diversas actividades. A partir de allí, cada rincón ofrece una nueva postal: desde formaciones rocosas que parecen esculpidas por artistas hasta arrecifes vivos que estallan en colores bajo el agua.
1 - El Arco de Cabo San Lucas: el “Fin de la Tierra”
El Arco es la carta de presentación de Cabo San Lucas. Se trata de una formación rocosa que surge del mar en la punta de la Península de Baja California Sur, donde el Océano Pacífico se encuentra con el Mar de Cortés. También se lo conoce como el “Fin de la Tierra” y es la atracción turística más icónica para quienes visitan Los Cabos; tal es así que este lugar perfectamente “instagrameable” es el foco central de infinitas fotografías.
Para llegar hasta allí se puede acceder a distintos tipos de embarcaciones que, además, permiten avistar colonias de leones marinos, así como practicar actividades acuáticas donde el paddleboard es una de las destacadas.
2 - La Playa del Amor: una joya escondida entre rocas
La Playa del Amor se ubica entre dos formaciones rocosas de granito y es uno de los grandes atractivos de Cabo San Lucas. Se encuentra en una pequeña y aislada área cercana al Arco, por lo cual se puede llegar hasta allí en taxi acuático.
Sin embargo, una de las opciones más requeridas son los barcos con fondo de cristal que permiten observar la vida marina y disfrutar de una perspectiva única de los peces tropicales.
La biodiversidad de la Playa del Amor convierte al lugar en un destino ideal para practicar snorkel o buceo y alcanzar las cascadas de arena submarina del Dedo de Neptuno.
3- San José del Cabo: arte, surf y naturaleza
San José del Cabo ofrece un combo irresistible de naturaleza y cultura. Debido a la destacada arquitectura de la plaza principal, el centro de la ciudad se convirtió en un Distrito del Arte, donde obras de diferentes partes del mundo conviven con el arte mexicano tradicional y creaciones locales.
Asimismo, San José del Cabo también cuenta con las más impresionantes playas y lugares reconocidos en el mundo entero para practicar surf. Aves marinas, ballenas y crías de tortugas que van al mar por primera vez forman parte de un espectáculo que convence a turistas de todas partes.
4- Todos Santos: el encanto colonial del “Pueblo Mágico”
A una hora de Cabo San Lucas se encuentra Todos Santos, un pueblo donde el tiempo parece haberse detenido. Alberga edificios coloniales, arte local, artesanías mexicanas y una deliciosa gastronomía típica, realizada a base de productos de la región, con sabor a tierra y mar. Sus tranquilas playas son ideales para quienes buscan relajarse, pasar el día y/o practicar surf.
En el denominado “Pueblo Mágico” las calles están repletas de galerías, boutiques de diseñadores, tiendas de artesanías y arte. La leyenda más famosa del lugar tiene como protagonista al Hotel California, situado allí, y el cual se supone dio origen a la canción homónima de la banda The Eagles.
5- Cabo Pulmo: "El Acuario del Mundo"
Se encuentra a dos horas de distancia de San José del Cabo y es un Área Natural Protegida designada Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO. El arrecife del Parque Nacional de Cabo Pulmo es considerado tesoro de la Península de Baja California Sur: sus 20 mil años y más de 300 especies de peces le hicieron ganar el nombre de “El Acuario del Mundo”.
Los turistas pueden apreciar aquí los arrecifes de coral más grandes y diversos de Norteamérica, con más de 800 especies de vida marina dentro del Mar de Cortés.
Cabo Pulmo, además de ser un sitio ideal para el ecoturismo, es mundialmente famoso entre los amantes del buceo y el snorkeling, por lo que cuenta con instructores del más alto nivel.
Además, es hogar de cinco de las siete especies de tortugas marinas que están en peligro de extinción en el mundo, ballenas jorobadas y una de las mayores poblaciones de tiburones (la cual incluye tiburones toros, tiburones tigre, tiburones martillo, puntas negras y tiburones blancos).
6- La Paz: calma y aguas cristalinas
A dos horas y media de Los Cabos se encuentra La Paz, capital del estado de Baja California Sur. Se trata de una ciudad tranquila donde resaltan sus hermosas playas y plazas y su atractivo malecón.
En la capital de este estado se destaca Playa Balandra, un lugar que combina las aguas cristalinas en tonos verdes y azules con los manglares, las dunas y los cactus.
7- Hospedaje con vista a las ballenas
Para quienes buscan combinar confort, ubicación y vistas únicas, Hard Rock Hotel Los Cabos se presenta como una opción con servicio all inclusive, uno de los formatos más buscados por los turistas argentinos a la hora de viajar al exterior. Además de acceso directo a las principales atracciones, el resort ofrece habitaciones con vistas al mar donde, durante la temporada de avistamiento de ballenas (desde diciembre hasta mediados de abril) , es posible ver a estos gigantes del océano desde la comodidad del balcón. Otra postal de Los Cabos, pero esta vez, sin moverse de la habitación.