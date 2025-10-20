Bajo el cuidado de quién quedó el niño de seis años, hijo del doble femicida de Córdoba

Trasladaron a Pablo Laurta a una cárcel de Gualeguaychú: así es la celda del doble femicida

Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja, Luna Giardina (26), y a su ex suegra, Mariel Zamudio (54), además del remisero Martín Sebastián Palacio, fue trasladado el viernes a una cárcel de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde permanecerá detenido a la espera de su traslado a Córdoba, para ser indagado por la justicia provincial por el doble femicidio.