Bajo el cuidado de quién quedó el niño de seis años, hijo del doble femicida de Córdoba

Profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia lo acompañan en su proceso de duelo y evaluación de futuro.

PABLO LAURTA. Está acusado de haber asesinado a su ex mujer, a su ex suegra y a un remisero. PABLO LAURTA. Está acusado de haber asesinado a su ex mujer, a su ex suegra y a un remisero.
Hace 1 Hs

La ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, confirmó que el hijo de 6 años de Pablo Laurta, el hombre acusado de cometer un doble femicidio en Córdoba, se encuentra actualmente al cuidado de una familia “comunitaria”, es decir, una familia cercana que lo conocía.

“Frente al horror del odio, hay una esperanza organizada. Estamos asistiéndolo psicológicamente y a esa familia también, porque era amiga de la mamá y de la abuela. Están atravesando una etapa de duelo”, explicó Montero en declaraciones televisivas a TN.

La funcionaria remarcó que el equipo interdisciplinario del ministerio acompaña tanto al niño como al entorno que lo recibió, para garantizar que el proceso de contención emocional se desarrolle de manera integral.

En ese sentido, agregó: “En paralelo, evaluamos cómo va a seguir la vida y con quién. Dónde va a reconstruirla a mediano y largo plazo”.

Trasladaron a Pablo Laurta a una cárcel de Gualeguaychú: así es la celda del doble femicida

Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja, Luna Giardina (26), y a su ex suegra, Mariel Zamudio (54), además del remisero Martín Sebastián Palacio, fue trasladado el viernes a una cárcel de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde permanecerá detenido a la espera de su traslado a Córdoba, para ser indagado por la justicia provincial por el doble femicidio.

El traslado se realizó en medio de un gran operativo policial coordinado entre fuerzas de seguridad y judiciales de las dos provincias donde el imputado cometió los crímenes. La medida se mantuvo bajo estricto hermetismo hasta último momento.

Sin embargo, al llegar a la ciudad entrerriana, Laurta se encontró con la prensa y mantuvo la misma actitud desafiante que mostró en ocasiones anteriores: volvió a justificar los asesinatos ante las cámaras. “Fui a rescatar a mi hijo”, dijo el detenido, antes de ingresar al penal.

