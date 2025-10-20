Secciones
Teatro en Tucumán: el Taller de Adultos Mayores presentará la obra "La disgracia de Moreira"

La función se realizará el sábado 25 de octubre a las 18 h en la Sala Orestes Caviglia (San Martín 251), con entrada libre y gratuita.

Hace 2 Hs

El Taller de Adultos Mayores del Ente Cultural de Tucumán, a cargo del profesor Indio Armanini y con la asistencia de Silvina Schliserman, presentará la obra de teatro “La disgracia de Moreira”, una versión libre de Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez.

La puesta en escena relata la vida del legendario gaucho Juan Moreira, un hombre injustamente sentenciado al cepo por una deuda que le fue negada; en una historia, atravesada por la injusticia y la huida.

“La disgracia de Moreira” combina elementos del costumbrismo argentino, el radioteatro y la representación teatral. La obra es el resultado de un proceso pedagógico y creativo de tres meses de trabajo, desarrollado en el marco del taller de teatro de adultos mayores.

