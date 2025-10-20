Cinco plantas de interior que purifican el aire de tu casa

Elegir plantas no es una tarea que pueda hacer cualquiera. Hay que tener una serie de requisitos o condiciones en cuenta, entre las que se encuentran las cuestiones estéticas, pero también las funcionales y las de necesidades de cada especie. Las plantas de interior deben resistir a las condiciones para poder sobrevivir dentro de una casa. Pero hay un grupo específico que brinda su propio beneficio: además de mantenerse en los espacios cerrados y funcionar de un modo decorativo, también ayudan a purificar el aire.