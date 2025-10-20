Secciones
Cinco plantas de interior que purifican el aire de tu casa

En cada ambiente del hogar suelen acumularse moléculas que no percibimos pero que pueden resultar perjudiciales para la salud.

Hace 19 Min

Elegir plantas no es una tarea que pueda hacer cualquiera. Hay que tener una serie de requisitos o condiciones en cuenta, entre las que se encuentran las cuestiones estéticas, pero también las funcionales y las de necesidades de cada especie. Las plantas de interior deben resistir a las condiciones para poder sobrevivir dentro de una casa. Pero hay un grupo específico que brinda su propio beneficio: además de mantenerse en los espacios cerrados y funcionar de un modo decorativo, también ayudan a purificar el aire.

Durante la fotosíntesis, las plantas absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Mediante sus hijas, raíces y del sustrato donde crecen, capturan y filtran compuestos tóxicos comunes en los interiores. De esta manera se produce una renovación o purificación del aire. Son capaces de eliminar formaldehído, benceno, tolueno y otros contaminantes producidos tanto por muebles como por productos químicos que usamos en el día a día.

Plantas que purifican el aire de casa

Lengua de suegra (Sansevieria trifasciata)

Es una planta resistente con capacidad para filtrar contaminantes del aire interior. Convierte el dióxido de carbono en oxígeno durante la noche, por lo que es ideal para colocarla en dormitorios. Tolera una luz de baja a moderada e incluso algo indirecta. Se debe tener cuidado en los hogares con mascotas porque puede ser tóxica.

Cinta (Chlorophytum comosum)

Es una de las plantas más fáciles de cuidar porque crecen práctcamente solas sin demandar demasiado. Filtran formaldehído, xilenos y otros contaminantes. Prefiere la luz entre indirecta y moderada y la tierra debe estar bien drenada. Necesita tierra bien drenada y debe regarse cuando la capa superior de esta ya empezó a secarse.

Lirio de la paz (Spathiphyllum)

Es ideal para atrapar contaminantes como benceno, formaldehído y amoníaco. Puede sobrevivir en espacios con luz moderada y hasta sombríos. Se debe evitar el sol directo porque sus hijas se queman. Al igual que la Lengua de suegra, se debe cuidar su ubicación porque es tóxica para mascotas

Hiedra inglesa (Hedera helix)

Es una planta de hojas pequeñas que se forma como una enredadera y se puede poner en colgantes. Entre sus beneficios: reduce las partículas de moho en el aire y elimina los contaminantes. Es buena para los baños y cocinas, zonas donde los hongos pueden desarrollarse. Recibe luz indirecta a moderada y su tierra debe estar apenas húmeda. También pueden rociarse las hojas y deben mantenerse alejadas de mascotas.

Planta de caucho (Ficus elastica)

Elimina particularmente el formaldehído y se considera que sus hojas grandes ayudan a capturar una mayor cantidad de partículas contaminantes. Recibe luz indirecta brillante, pero no el sol intenso porque puede perjudicar sus hojas. Debe regarse cuando la capa superior de tierra esté seca. Puede llegar a crecer mucho y demandar más espacio en el hogar.

