El secreto de los jardineros: cómo usar fósforos para que tus plantas crezcan más fuertes y verdes

En épocas previas, el fósforo formaba parte del proceso de fabricación de las cerillas. Este elemento químico servía antes para fertilizar las plantas. Pese al cambio en los componentes utilizados para crear estos productos, el fósforo verdadero ya no desempeña esa función en las macetas. Sin embargo, la cerilla sí posee otra utilidad de gran ayuda para evitar uno de los grandes problemas al momento de cuidar los ejemplares vegetales.