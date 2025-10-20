Silvio Bellomio, de cara al domingo: “Venimos a romper un paradigma y mostrar que sí se pueden cambiar las cosas”

En la recta final de la campaña, el candidato a diputado nacional por Pueblo Unido, Silvio Bellomio, reconoció que el tramo electoral ha sido “durísimo”. “Estamos compitiendo contra dos aparatos muy fuertes: el oficialismo provincial y el nacional. Nuestro trabajo es artesanal, es llegar uno a uno a la gente para explicarles por qué participo, cuáles son nuestros proyectos y que entiendan que venimos a romper un paradigma”, afirmó en LA GACETA.