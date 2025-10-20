Silvio Bellomio, de cara al domingo: “Venimos a romper un paradigma y mostrar que sí se pueden cambiar las cosas”

En la recta final de la campaña, el candidato a diputado nacional por Pueblo Unido, Silvio Bellomio, reconoció que el tramo electoral ha sido “durísimo”. “Estamos compitiendo contra dos aparatos muy fuertes: el oficialismo provincial y el nacional. Nuestro trabajo es artesanal, es llegar uno a uno a la gente para explicarles por qué participo, cuáles son nuestros proyectos y que entiendan que venimos a romper un paradigma”, afirmó en LA GACETA.
El candidato sostuvo que su propuesta se estructura en torno al acrónimo IDEAS, que resume los ejes de su plataforma legislativa: idoneidad, desarrollo, empatía, acción y sustentabilidad. “Partimos de la idoneidad: hay que preguntarse por qué y para qué uno se presenta. Me gustaría que muchos diputados actuales respondan qué hicieron por Tucumán en estos años”, apuntó.
Bellomio criticó el enfoque económico nacional, al que calificó como “una simple mesa de dinero” centrada en la política monetaria. En cambio, propuso “una política integral de desarrollo” basada en infraestructura, innovación tecnológica y energías sustentables. “Esto es lo que hacen los países que progresaron: entender la economía como una ciencia social donde la gente es parte de la ecuación”, explicó.
También advirtió sobre el impacto de las políticas del actual Gobierno nacional en la clase media: “La motosierra de Javier Milei no está destruyendo a la casta, está destruyendo la clase media. Y nuestra clase media no es sólo un nivel de ingresos: es nuestra base sociológica y aspiracional”.
Sobre la campaña electoral en Tucumán, Bellomio fue crítico: “Se repiten las viejas fórmulas, el oficialismo arriando gente, hablándose hacia adentro. No están entendiendo que el ausentismo se ha convertido en la primera minoría. La gente está desencantada con la política”.
Respecto de la implementación de la boleta única papel, sostuvo que se trata de “un cambio de paradigma superador” que reduce maniobras como el voto en cadena y baja costos para espacios sin estructuras partidarias grandes. “El problema es que no se trabajó en la educación ciudadana. Mucha gente no entiende todavía que el sistema cambió”, advirtió.
Bellomio se diferenció de otros espacios opositores al señalar que no responde a ningún liderazgo político ni a “fanatismos”. “No tengo jefe político. El rol del diputado nacional es llevar los problemas de los tucumanos al Congreso y volver con soluciones. No me alineo ni con Milei ni con Jaldo. Luchamos contra dos extremos fanáticos que terminan pareciéndose”, expresó.
Con experiencia en gestión pública, dijo que su valor no es ser “nuevo”, sino tener propuestas concretas. “Sé cómo elaborar un presupuesto, cómo discutir políticas públicas. No mando obreros a diseñar la casa: primero va el arquitecto. Muchos candidatos no tienen ni los conceptos básicos”, cuestionó.
Finalmente, llamó a los tucumanos a “elegir con responsabilidad” y no resignarse a optar entre lo mismo de siempre. “Hace mucho que en Tucumán no se elige: se opta. Nosotros nos presentamos para convencer al 40% desencantado de que sí es posible modificar las cosas. No hay que esperar nuevas generaciones: tenemos que hacerlo nosotros”, concluyó.