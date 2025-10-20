"Estoy decepcionado": Pierre Gasly rompió el silencio tras la maniobra de Franco Colapinto en Alpine durante el GP de Estados Unidos

La tensión en Alpine volvió a quedar expuesta tras el Gran Premio de Estados Unidos. Pierre Gasly se refirió al adelantamiento de Franco Colapinto en las últimas vueltas en Austin, una maniobra que desobedeció la orden del equipo de mantener las posiciones. Si bien el francés evitó entrar en la polémica de lleno, dejó en claro su incomodidad por lo sucedido.
“Lo veremos dentro del equipo”, respondió con gesto serio ante los medios. En su análisis, prefirió apuntar a los problemas de rendimiento del A525 antes que al conflicto interno. “En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos”, expresó.
Durante la carrera, Gasly marchaba 17° cuando Colapinto, con neumáticos blandos y mejor ritmo, lo alcanzó desde atrás. Desde el muro de Alpine le pidieron al argentino que mantuviera la posición, pero este ignoró la orden y lo superó en la curva 1 de la vuelta 54. El francés, sorprendido, reaccionó por radio: “¿Qué habíamos dicho? ¡Dijeron que mantengamos las posiciones!”.
Tras la bandera a cuadros, el enojo se transformó en cautela. Gasly insistió en que cumplió su parte y que el rendimiento del coche fue el verdadero problema. “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo”, explicó.
Al ser consultado sobre si estaba molesto con Colapinto, el piloto francés fue tajante. “Son cosas que necesitamos tratar dentro de la oficina y no tiene sentido liberar la frustración aquí. No estoy contento con esta carrera y, en general, simplemente estoy decepcionado con nuestro rendimiento esta tarde. Tendremos que hacerlo mejor”, admitió.
Del otro lado del box, Colapinto justificó su accionar. Según explicó, decidió adelantar porque su compañero tenía menos ritmo y se defendía del Sauber de Gabriel Bortoleto. “Iba mucho más rápido, él tenía gomas viejas. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos”, dijo el argentino, que finalmente terminó 17°, mientras que Gasly cayó al 19° lugar.
Con la tensión instalada y las declaraciones medidas, en Alpine todo indica que el episodio será revisado puertas adentro. El equipo, que atraviesa una temporada complicada en rendimiento y gestión interna, buscará dejar atrás el cruce antes del próximo compromiso en México.