Cómo funcionó el Canal Sur durante las intensas lluvias del sábado en el Gran San Miguel de Tucumán

El director de la Dirección Provincial del Agua (DPA), Marcelo Cancellieri, supervisó el lugar y dio detalles.

Hace 1 Hs

Durante la jornada del sábado, el director de la Dirección Provincial del Agua (DPA), Marcelo Cancellieri, supervisó el comportamiento del Canal Sur luego de las intensas precipitaciones registradas en el Gran San Miguel de Tucumán.

El correcto escurrimiento del agua se debió a las tareas de limpieza, desmalezamiento y mejoras estructurales ejecutadas en distintos puntos del canal, en el marco del Plan Pre Lluvia, que impulsa el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, del cual depende la DPA.

Cancellieri destacó que los resultados son fruto de un trabajo planificado y sostenido. “El mantenimiento preventivo que realizamos durante todo el año garantiza que, ante lluvias intensas, el sistema hídrico responda de manera eficiente y segura para la comunidad”.

“Estas políticas de mejora en infraestructura hídrica son las que nos encomendó el gobernador Osvaldo Jaldo, y que realizamos por instrucciones del ministro Marcelo Nazur, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y comercios de la zona”, añadió.

Temas Osvaldo JaldoMarcelo Nazur
