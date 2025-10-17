“Nunca piensan en los comerciantes”: preocupación en Yerba Buena por la falta de estacionamiento en una avenida clave

Lamontanaro explicó que sobre esa avenida funcionan 147 comercios formales entre el mástil y el Camino de Sirga. “Yerba Buena no es como el centro de San Miguel de Tucumán, donde hay peatonales y la gente camina. Acá se mueve en auto, las distancias son largas y si te quitan la posibilidad de que el cliente estacione cerca, directamente es un golpe para el comercio”, advirtió.