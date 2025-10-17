“Nunca piensan en los comerciantes”: preocupación en Yerba Buena por la falta de estacionamiento en una avenida clave

El anuncio del ensanchamiento de la avenida Solano Vera en Yerba Buena generó una fuerte preocupación entre los comerciantes de la zona. Si bien reconocen que se trata de una obra “necesaria y positiva” para mejorar la circulación vial, desde la Cámara de Comerciantes advierten que la eventual eliminación del estacionamiento sobre esa arteria representaría “un golpe de nocaut” para el sector.
“Nosotros no nos oponemos a la obra. Entendemos que Solano Vera es una avenida troncal que necesita descomprimir el tránsito. Pero nos genera una preocupación tremenda que se esté planteando que no se podrá estacionar en toda la avenida”, señaló a LA GACETA Esteban Lamontanaro, presidente de la Cámara de Comerciantes de Yerba Buena.
Lamontanaro explicó que sobre esa avenida funcionan 147 comercios formales entre el mástil y el Camino de Sirga. “Yerba Buena no es como el centro de San Miguel de Tucumán, donde hay peatonales y la gente camina. Acá se mueve en auto, las distancias son largas y si te quitan la posibilidad de que el cliente estacione cerca, directamente es un golpe para el comercio”, advirtió.
Reclamo por falta de diálogo
El dirigente criticó que el municipio no haya consultado previamente al sector. “Como siempre, este municipio nunca escucha al comercio, nunca escucha a quien tributa. Hacen este tipo de acciones cuando la obra ya está por largarse. Lo mismo sufrimos cuando fue la obra del canal, donde quedaron en el camino 40 comercios. Uno se entera cuando ya está todo decidido”, cuestionó.
La Cámara, que nuclea a 240 socios, en su mayoría ubicados sobre Solano Vera, comenzó a juntar firmas para presentar una nota formal en la que solicita una reunión informativa y exige que se mantengan espacios de estacionamiento. Además, piden precisiones sobre los plazos y las etapas de ejecución de la obra, para anticipar posibles afectaciones a la actividad.
Un sector golpeado
La preocupación por el estacionamiento se suma a un panorama económico complejo. “Hay una baja del poder adquisitivo y un congelamiento del consumo. El comercio viene golpeado y esto se incrementó en los últimos tres meses. Todos estamos esperando las fiestas o alguna medida nacional que reactive”, describió Lamontanaro.
Mientras tanto, en Yerba Buena aún no hay un cronograma oficial para el inicio de los trabajos. Sin embargo, los comerciantes buscan que su voz sea escuchada a tiempo. “La obra puede avanzar, pero deben contemplar la realidad de quienes generan empleo y tributan todos los días”, concluyó el titular de la Cámara.