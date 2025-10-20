Saturday Night Live comparó a Javier Milei con Austin Powers y lanzó un chiste sobre Trump y la Argentina

La comparación de Javier Milei con Austin Powers en SNL

Saturday Night Live (SNL) es un show famoso por sus sketches de humor incisivo y satírico. El programa, que a menudo aborda temas de actualidad, frecuentemente cuenta con la participación de figuras destacadas del cine, la música y otros ámbitos. En un segmento reciente, dos "presentadores" con tono humorístico comentaron sobre el swap de 40 mil millones de dólares que Estados Unidos ofreció a Argentina esta semana.