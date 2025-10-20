Saturday Night Live comparó a Javier Milei con Austin Powers y lanzó un chiste sobre Trump y la Argentina

En el programa de esta semana de Saturday Night Live hicieron una particular mención a los acuerdos politicos entre Estados Unidos y Argentina. El historico programa de comedia estadounidense comparó a Javier Milei con Austin Powers y remató con un chiste comparativo sobre hechos historicos del país.
Luego de la visita del mandatario argentino a EE.UU., ironizaron sobre los funcionarios de Donald Trump y el auxilio financiero del Tesoro de Estados Unidos al Gobierno. En las redes hubo risas y mucho humor sobre la aparición inesperada de Milei
La comparación de Javier Milei con Austin Powers en SNL
Saturday Night Live (SNL) es un show famoso por sus sketches de humor incisivo y satírico. El programa, que a menudo aborda temas de actualidad, frecuentemente cuenta con la participación de figuras destacadas del cine, la música y otros ámbitos. En un segmento reciente, dos "presentadores" con tono humorístico comentaron sobre el swap de 40 mil millones de dólares que Estados Unidos ofreció a Argentina esta semana.
Durante la sección de noticias, los comediantes compararon al presidente argentino con el personaje cinematográfico Austin Powers. Además, el sketch bromeó con que algunos funcionarios de Donald Trump podrían "escapar" a Argentina. Esta ironía hace alusión directa al conocido hecho de que varios nazis se refugiaron en el país suramericano tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuál fue el remate del chiste de Swap y Javier Milei en SNL?
El sketch de SNL comenzó con una referencia al presidente argentino, Javier Milei, comparándolo con Austin Powers, un personaje que guarda cierto parecido físico con él. Los presentadores imitaron una de las frases icónicas del espía, diciendo: “El presidente de Argentina, Javier Milei, fue visto aquí preguntando: ‘¿Te pone caliente, baby?’”.
Posteriormente, el programa mencionó el reciente acuerdo de swap con Estados Unidos y el apoyo de Donald Trump. El humor ácido característico de SNL apareció cuando un presentador comentó: “Trump anunció que enviará 40 mil millones de dólares a Argentina. Porque si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo hacia Argentina”. Esta última frase ironiza sobre la fuga de jerarcas nazis que encontraron refugio en el país sudamericano tras la Segunda Guerra Mundial.