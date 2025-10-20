Tras el escándalo en Córdoba, ¿hasta dónde llega la red de corrupción en los controles viales?

La investigación que llevó adelante la Justicia Federal de Córdoba destapó una trama de corrupción que involucra a una veintena de efectivos de Gendarmería, procesados por cobrar coimas a camioneros a cambio de no realizar los controles correspondientes. Se sospecha que los sobornos rondaban los $50.000 por vehículo. El caso volvió a encender las alarmas sobre la magnitud de las irregularidades en los puestos de control de rutas estratégicas para el narcotráfico y el contrabando.