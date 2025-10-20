Descubrí las Termas de Fiambalá, una joya escondida entre los cerros de Catamarca

Cuánto cuesta el ingreso a las Termas de Fiambalá

Llegar a estas aguas volcánicas es sencillo ya que el camino que las separa de Fiambalá suele ser transitado. Para entrar es recomendable sacar turno con anticipación ya que el complejo tiene una capacidad para 250 personas y suele llenarse. Los turnos se pueden sacar desde la aplicación Visita Fiambalá, disponible para Android y hay tres horarios: de 8 a 13, de 15 a 20 o de 20.30 a 0.30.