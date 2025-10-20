Secciones
Descubrí las Termas de Fiambalá, una joya escondida entre los cerros de Catamarca

Las aguas termales curativas son el principal atractivo del departamento de Fiambalá, a 325 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca.

Los viajeros y, sobre todo, los amantes del noroeste argentino saben de la existencia de esta joya escondida en el interior de Catamarca. Se trata de las Termas de Fiambalá, un complejo de 14 piletas de piedra cordillerana con aguas volcánicas curativas en el que las familias eligen pasar los fines de semana.

Se dice que las aguas termales son curativas porque contienen minerales beneficiosos para el cuerpo que bajan desde las montañas a 1750 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta quebrada está ubicada a los pies de la Cordillera de los Andes a 17 kilómetros de Fiambalá, Catamarca.

Por qué viajar a las Termas de Fiambalán

En las Termas, los viajeros pueden disfrutar de la tranquilidad y la intimidad  en una experiencia vinculada al bienestar y la salud, con todos los servicios necesarios para tener una excelente estadía. Las piletas tienen propiedades sedantes y relajantes para el sistema nervioso, limpian tejidos y permiten mejorar la salud de los viajeros.

Las aguas están clasificadas en hipertermal, sulfatada, silicatada, alcalina bicarbonatada y clorurada débilmente y tienen temperaturas de que varían entre los 28° C y 51° C. El pueblo de Fiambalá, a minutos de las termas, tiene una infraestructura hotelera preparada para recibir a turistas durante todo el año.

Cuánto cuesta el ingreso a las Termas de Fiambalá

Llegar a estas aguas volcánicas es sencillo ya que el camino que las separa de Fiambalá suele ser transitado. Para entrar es recomendable sacar turno con anticipación ya que el complejo tiene una capacidad para 250 personas y suele llenarse. Los turnos se pueden sacar desde la aplicación Visita Fiambalá, disponible para Android y hay tres horarios: de 8 a 13, de 15 a 20 o de 20.30 a 0.30.

También se pueden solicitar turnos por vía telefónica llamando al 3837 496250. Una vez hecha la reserva, los viajeros deben dirigirse a la oficina de turismo de Fiambalá para pagar el ticket. Los precios son:

• Argentinos: $1500

• Jubilados: $750

• Extranjeros: $3000

• Personas con discapacidad, acompañantes y menores ingresan gratis

