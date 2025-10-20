El provocador posteo de Arturo Vidal tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

El “Rey Arturo”, figura de Colo Colo, compartió una imagen de su televisor en el momento en que Yassir Zabiri convertía el 2-0 definitivo. Acompañó la publicación con emojis de aplausos, una bandera de Marruecos y una cara con corazones en los ojos. El posteo se viralizó en minutos y generó cientos de respuestas en redes, especialmente de hinchas argentinos que recordaron sus enfrentamientos pasados con jugadores de la Albiceleste.