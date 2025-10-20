Secciones
El provocador posteo de Arturo Vidal tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos

El chileno celebró en redes el título marroquí en Santiago con emojis de aplausos y corazones, y reavivó su histórica rivalidad con la Argentina.

PICANTE. Vidal festejó el título de Marruecos en redes y encendió la polémica entre los hinchas argentinos.
Hace 1 Hs

La final del Mundial Sub 20 en Chile tuvo un capítulo extra fuera de la cancha. Mientras Marruecos celebraba su primer título mundial en la categoría tras vencer 2-0 a la Selección Argentina, Arturo Vidal volvió a quedar en el centro de la polémica. El mediocampista chileno publicó una historia en Instagram festejando el segundo gol del conjunto africano, en un gesto que los hinchas argentinos interpretaron como una nueva provocación.

El “Rey Arturo”, figura de Colo Colo, compartió una imagen de su televisor en el momento en que Yassir Zabiri convertía el 2-0 definitivo. Acompañó la publicación con emojis de aplausos, una bandera de Marruecos y una cara con corazones en los ojos. El posteo se viralizó en minutos y generó cientos de respuestas en redes, especialmente de hinchas argentinos que recordaron sus enfrentamientos pasados con jugadores de la Albiceleste.

El gesto no sorprendió a quienes siguen la carrera del volante, acostumbrado a dejar mensajes picantes cada vez que la Argentina pierde. La rivalidad entre Vidal y la Selección se remonta a las finales de la Copa América 2015 y 2016, en las que Chile se consagró campeón. Desde entonces, el futbolista ha alimentado una relación de provocaciones cruzadas con el público argentino.

El contexto también jugó su parte: la final se disputó en el Estadio Nacional de Santiago, lo que le dio al episodio un matiz especial. Con Chile eliminado en octavos de final, la posibilidad de que Argentina levantara la copa en territorio chileno parecía incomodar al ídolo del “Cacique”.

Argentina, dirigida por Diego Placente, completó una campaña destacada y se quedó con el subcampeonato tras caer por 2-0, con goles a los 11 y 28 minutos del primer tiempo. Pero la publicación de Vidal terminó eclipsando parte de la conversación deportiva, al sumar un nuevo capítulo a su larga historia de provocaciones hacia la Albiceleste.

Temas ChileArturo VidalDiego PlacenteArgentinaMundial Sub 20Selección Argentina Sub-20
