Concepción FC y Bella Vista avanzaron a semifinales del torneo Anual de la Liga Tucumana

Por su parte, Bella Vista necesitó la tanda de penales para superar a San Martín, luego de empatar 1 a 1 en tiempo regular. Abel Olmos adelantó a los gauchos en el complemento, y Agustín Graneros igualó para el “Santo”. El partido se disputó en la cancha de Tucumán Central, en donde los presentes vivieron una definición apasionante. En la ejecución de los 11 pasos, el equipo de Rodolfo Díaz se impuso 10 a 9. La figura indiscutida fue el arquero Nahuel Perdiguero, quien detuvo dos penales en la primera tanda y el definitivo en la última.