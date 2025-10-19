Concepción FC y Bella Vista avanzaron a semifinales del torneo Anual de la Liga Tucumana

Concepción FC y Bella Vista se convirtieron en los primeros semifinalistas del Anual de la Primera A, organizado por la Liga Tucumana, y ahora se enfrentarán por un lugar en la final.
Los “Cuervos” dirigidos por Adrián Uslenghi se impusieron 3 a 1 ante Almirante Brown, con un doblete de Gonzalo Molina y otro tanto de Axel Epifanio. José Costilla descontó para la visita a los 7 minutos. Todas las emociones se concentraron en el primer tiempo, ante una gran cantidad de simpatizantes que colmaron el estadio de Bella Vista.
Por su parte, Bella Vista necesitó la tanda de penales para superar a San Martín, luego de empatar 1 a 1 en tiempo regular. Abel Olmos adelantó a los gauchos en el complemento, y Agustín Graneros igualó para el “Santo”. El partido se disputó en la cancha de Tucumán Central, en donde los presentes vivieron una definición apasionante. En la ejecución de los 11 pasos, el equipo de Rodolfo Díaz se impuso 10 a 9. La figura indiscutida fue el arquero Nahuel Perdiguero, quien detuvo dos penales en la primera tanda y el definitivo en la última.
Las otras dos llaves de semifinales se disputarán entre el miércoles 29 o jueves 30, con los duelos entre Tucumán Central y Ateneo, y Graneros frente a Unión del Norte.
Esta jornada consolida a Concepción FC y Bella Vista como protagonistas del certamen y anticipa una semifinal cargada de intensidad y espectáculo para los hinchas.