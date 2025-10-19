“Nos decepcionó”: el duro mensaje de Alpine tras la desobediencia de Franco Colapinto

El director deportivo Steve Nielsen se mostró visiblemente incómodo con lo sucedido. En el informe oficial de la escudería sostuvo que el fin de semana fue difícil y lleno de aprendizajes, y que si bien el rendimiento todavía está lejos de los puntos, se dio un pequeño paso adelante respecto a las últimas carreras. Además, explicó que los pilotos afrontaron estrategias distintas: Gasly realizó una parada temprana y perdió tiempo en boxes, mientras Colapinto extendió su stint con neumáticos medios para atacar en los giros finales.