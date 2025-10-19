La frase con la que Franco Colapinto justificó su adelantamiento a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos

El pilarense, al mando del Alpine, venía con mejor ritmo que el francés gracias a un juego de neumáticos blandos más frescos, pero desde el box le pidieron que mantuviera posiciones. “Solo necesitamos quedarnos como estamos”, le respondieron por radio cuando pidió autorización para adelantar. La diferencia de velocidad, sin embargo, era evidente: Colapinto abrió el DRS en la recta principal, se lanzó por dentro y, con una frenada precisa, logró el sobrepaso pese a la resistencia de Gasly.