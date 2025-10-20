Conclusiones de la Asamblea de Punta Cana

Dentro de un panorama general que se oscurece progresivamente, cabe destacar algunas señales positivas. Como las que ofreció, en la inauguración de la asamblea, Luis Abinader. “Un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad” dijo el presidente dominicano en un discurso en el que hizo una enfática defensa de la libertad de expresión. En Costa Rica resaltan dos fallos emblemáticos de la Sala Constitucional sobre acceso a la información pública y sobre la libertad de emitir juicios críticos. En Colombia una decisión de la Corte Suprema de Justicia establece un precedente histórico al reconocer los crímenes contra periodistas como ataques a la libertad de prensa y la democracia, y no como homicidios comunes.