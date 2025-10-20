Secciones
SociedadActualidad

Conclusiones de la Asamblea de Punta Cana
COROLARIO. Daniel Dessein lee las conclusiones, acompañado por Gabriela Vivanco y Roberto Rock. COROLARIO. Daniel Dessein lee las conclusiones, acompañado por Gabriela Vivanco y Roberto Rock.
Hace 3 Hs

En la apertura de las deliberaciones de la 81ª Asamblea General de la SIP, el presidente de la organización resaltó el impacto continental de la situación institucional que atraviesa los Estados Unidos. “No se trata solo de ataques a periódicos o a cadenas televisivas; se trata de un debilitamiento del sistema democrático más influyente de nuestro hemisferio. Y lo que ocurre en Washington, no nos engañemos, repercute en toda América”, advirtió el editor guatemalteco José Roberto Dutriz.

Un discurso hostil contra el periodismo se registró en distintos países en el último semestre. La frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, con la que el presidente argentino Javier Milei suele cerrar sus mensajes en X referidos a la prensa, se convierte en un símbolo del nivel de riesgo que el discurso oficial genera al ejercicio del oficio periodístico. En una línea similar, el presidente colombiano Gustavo Petro continúa estigmatizando a medios y periodistas, asociándolos con prácticas mafiosas. Los presidentes de Costa Rica y Ecuador, por su parte, continúan con sus discursos ofensivos contra periodistas.

En Honduras fue asesinado el periodista Javier Hércules Salinas. El periodista Raúl Celis en Perú.

El hostigamiento del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra el periodismo independiente ha sumado 40 periodistas al exilio en los últimos seis meses. En Haití, la crisis de seguridad es la que obliga a más periodistas a dejar el país.

En Cuba

La vigilancia, el seguimiento y la intimidación física o digital son moneda corriente en Cuba.

José Rubén Zamora lleva tres años preso en Guatemala, mientras continúa desaparecido, desde febrero, el periodista Milton Polanco. Irving Guerrero, Leo Cárcamo y Elsbeth D’Anda están en prisión en Nicaragua. En Venezuela son 18 los periodistas encarcelados.

Nuevas autoridades de la SIP

Nuevas autoridades de la SIP

Dentro de un panorama general que se oscurece progresivamente, cabe destacar algunas señales positivas. Como las que ofreció, en la inauguración de la asamblea, Luis Abinader. “Un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad” dijo el presidente dominicano en un discurso en el que hizo una enfática defensa de la libertad de expresión. En Costa Rica resaltan dos fallos emblemáticos de la Sala Constitucional sobre acceso a la información pública y sobre la libertad de emitir juicios críticos. En Colombia una decisión de la Corte Suprema de Justicia establece un precedente histórico al reconocer los crímenes contra periodistas como ataques a la libertad de prensa y la democracia, y no como homicidios comunes.

Temas Javier Milei Estados Unidos de AméricaVenezuelaColombiaCubaGuatemalaNicaraguaSociedad Interamericana de PrensaGustavo Petro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña
1

Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña

2

Tareas preventivas ante los temporales

3

Cartas de lectores: más educación y menos armas

4

Cartas de lectores: actor mileísta

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista
6

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista

Más Noticias
Los argentinos eligen Brasil no solo por sus playas: mirá los precios increíblemente bajos para comer y alojarse

Los argentinos eligen Brasil no solo por sus playas: mirá los precios increíblemente bajos para comer y alojarse

Vacaciones de verano: por qué todos eligen Brasil y cuánto salen los vuelos

Vacaciones de verano: por qué todos eligen Brasil y cuánto salen los vuelos

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

Comentarios