Gemelos digitales: la IA ya permite conocer casas con experiencias virtuales

Elegir una casa para comprar, alquilar o construir nunca más será como antes. La consultora International Data Group, estima que para 2035, tres de cada cuatro visitas a viviendas se realicen en entornos de realidad virtual con IA. El estudio demuestra que la velocidad con la que la tecnología está transformando al mercado inmobiliario, un sector históricamente lento para la innovación, se está acelerando.
El efecto es global y varias startup estadounidenses como Compass o The Real Brokerage ya ofrecen visitas virtuales personalizadas. Esto se refleja en el crecimiento del mercado de “gemelos digitales” -réplicas virtuales en 3D de un objeto, edificio o espacio real, o en proyecto, que permiten recorrerlo y analizarlo como si existiera físicamente- estimado en U$S24.970 millones en 2024 y con un salto previsto a U$S35.820 millones en 2025, según datos de Grand View Research.
Otra firma estadounidense, Matterport, pionera en crear recorridos virtuales de alta calidad, fue adquirida en 2024 por CoStar Group en una operación valuada en US$1600 millones. En Singapur, el proyecto Virtual Singapore desarrolló un modelo 3D completo de la ciudad-Estado para planificación urbana y monitoreo ambiental. En Europa y Estados Unidos, complejos como The Edge en Ámsterdam o Hudson Yards en Nueva York utilizan gemelos digitales para optimizar energía, circulación y servicios.
Qué es un gemelo digital
El gemelo digital es relativamente nuevo en el mundo de la vivienda, aunque también está revolucionando otros sectores como el de la salud o la construcción. El gemelo reproduce un objeto real en el ámbito virtual, pero no es simplemente una copia perfecta en 3D de su homólogo sino que, a través de recopilación y transmisión de datos mediante sensores, permite ver cómo funciona el objeto en tiempo real y puede simular procesos y eventualidades.
Este proceso da la posibilidad de, por ejemplo, prever cómo impactarían en el objeto ciertos cambios si se produjeran en el mundo real, identificar posibles fallos o probar distintas maneras de solucionar un problema.
Gemelos digitales argentinos
En ese escenario, la Argentina empieza a dar sus primeros pasos. Una proptech llamada Pint busca marcar el camino con gemelos digitales para lograr experiencias inmersivas en 3D en viviendas incluso antes de que se construyan. “La idea nació en 2017, como respuesta a ciertas deficiencias de los procesos de búsqueda y adquisición. Identificamos la necesidad de elevar la vara de la estética y la comunicación de las publicaciones inmobiliarias, y al mismo tiempo sentar las bases para la transacción online en la industria”, explica Jorge Amoreo Casotti, su fundador.
El valor agregado, asegura, está en permitir que un usuario pueda conocer una propiedad con “puertas abiertas” las 24 horas, desde cualquier dispositivo. “Los gemelos digitales generan confianza porque reducen la incertidumbre y optimizan la decisión de avance o descarte de una opción publicada. En definitiva, se ahorra tiempo y se gana previsibilidad”, dice Casotti.
La propuesta integra distintas tecnologías: digitalización de espacios, algoritmos de autocompletamiento y hasta contratos inteligentes basados en blockchain. A eso se suma un ecosistema de partners tecnológicos globales y la posibilidad de acceder tanto desde un celular como desde gafas de realidad virtual.
La utilización de gemelos digitales apunta a un cambio de dinámica en la relación entre comprador, vendedor y desarrollador. “Es un cambio de paradigma tecnológico, cultural y estructural en la industria. La dinámica deja de ser estrictamente transaccional y se convierte en una experiencia compartida”, sostiene Casotti.
El contexto, sin embargo, no es sencillo. Si bien muchos corredores y marcas internacionales adoptan estas herramientas como ventaja competitiva, las instituciones tradicionales del sector suelen resistirse.
El rol del Estado también aparece en la discusión para impulsar la digitalización del sector inmobiliario. Para Casotti, el desafío tecnológico ya está resuelto, lo mismo que la cultura del comprador, cada vez más digital. Lo que falta es un cambio estructural: “La clave está en desburocratizar el sector y liberar el potencial de estas herramientas para que lleguen de manera masiva a toda la sociedad, hasta el último monoambiente en alquiler”.
Para los expertos, la IA y el modelo de gemelos digitales no se trata solo de elevar la vara: estos recursos optimizan los procesos de búsqueda, conocimiento y adquisición, eliminando visitas infructuosas y generando confianza en los compradores, que son la génesis de las reservas, ofertas y subastas digitales.
En este contexto de innovación, todo el ecosistema de plataformas digitales se está adaptando para integrar varias inmobiliarias, generando un modelo de negocios más eficiente y conectado con las demandas generacionales.