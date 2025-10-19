Gemelos digitales: la IA ya permite conocer casas con experiencias virtuales

Gemelos digitales argentinos

En ese escenario, la Argentina empieza a dar sus primeros pasos. Una proptech llamada Pint busca marcar el camino con gemelos digitales para lograr experiencias inmersivas en 3D en viviendas incluso antes de que se construyan. “La idea nació en 2017, como respuesta a ciertas deficiencias de los procesos de búsqueda y adquisición. Identificamos la necesidad de elevar la vara de la estética y la comunicación de las publicaciones inmobiliarias, y al mismo tiempo sentar las bases para la transacción online en la industria”, explica Jorge Amoreo Casotti, su fundador.