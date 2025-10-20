Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 20 de octubre se celebra el Día del Pediatra en Argentina, en conmemoración de la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en 1911. Otras efemérides relevantes incluyen el debut de Diego Maradona en Primera División (1976), el asesinato de Mariano Ferreyra (2010) y el fallecimiento de los actores Federico Luppi (2017) y Mecha Ortiz (1987).