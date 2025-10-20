Secciones
Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Se celebra el Día del Pediatra en Argentina, entre otros acontecimientos.

Hace 5 Hs

El 20 de octubre se celebra el Día del Pediatra en Argentina, en conmemoración de la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en 1911. Otras efemérides relevantes incluyen el debut de Diego Maradona en Primera División (1976), el asesinato de Mariano Ferreyra (2010) y el fallecimiento de los actores Federico Luppi (2017) y Mecha Ortiz (1987).

Eventos y conmemoraciones

Día del Pediatra: Se celebra en Argentina para conmemorar la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría en 1911.

Día Internacional del Chef: Esta fecha fue establecida por la Asociación Mundial de Sociedades de Cocineros para homenajear a los profesionales de la cocina.

Día Mundial de la Osteoporosis: Se conmemora a nivel internacional desde 1996.

Día Internacional del Controlador Aéreo: Se celebra en esta fecha a nivel internacional.

Nacimientos y fallecimientos

1854: Nace Arthur Rimbaud, poeta francés.

1903: Nace Irineo Leguisamo, legendario jockey argentino.

1938: Nace César Isella, una de las grandes figuras del folklore argentino.

1958: Nace Viggo Mortensen, actor de nacionalidad danesa-argentina.

1987: Muere Mecha Ortiz, actriz argentina.

2017: Muere Federico Luppi, actor argentino nacionalizado español.

Eventos deportivos

1976: Diego Maradona debuta en la Primera División de Argentina con Argentinos Juniors.

Hechos trágicos

2010: Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, es asesinado durante una manifestación en el Ferrocarril Roca.

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
