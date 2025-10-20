Tareas preventivas ante los temporales

La semana que pasó ha dado anticipos de lo que puede ocurrir en la temporada de tormentas que se ha de desplegar fundamentalmente en el verano e incluso extendiéndose hasta el otoño. Lluvias y vientos fuertes que pueden llegar generar emergencias de duro resultado, como ha ocurrido en Delfín Gallo, donde las violentas ráfagas provocaron el derrumbe de la pared de un supermercado, que se desplomó por completo, e hicieron volar los techos de varias casas, causando, por fortuna, pocos daños personales: una niña herida y cuatro adultos golpeados.