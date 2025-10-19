Ciudad de Bolívar, el club que cambió el vóley por el fútbol y ascendió a la Primera Nacional

El proyecto había nacido en 2019, cuando un grupo inversor impulsó la idea de sumar fútbol al histórico club fundado por Marcelo Tinelli, que durante casi dos décadas fue una potencia sudamericana en vóley. “El proyecto arrancó en octubre de 2019 y luego, con un grupo inversor, se le dio mucho impulso”, contó Sebastián Alzueta, dirigente de la institución. El equipo se afilió a la Liga de Bolívar, ascendió al Federal A en 2021 y desde entonces fue escalando hasta alcanzar esta consagración. En ese camino, también vivió momentos de polémica, como los arbitrajes cuestionados en la semifinal ante Argentino de Monte Maíz.