Colapinto terminó en el puesto 17° en el GP de las Américas

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto afrontará hoy el Gran Premio de Estados Unidos desde el puesto 15, mientras que Max Verstappen partirá desde la pole position. El argentino tuvo un fin de semana irregular, aunque dejó señales alentadoras: avanzó a la segunda etapa de clasificación, pero no logró superar a su compañero Pierre Gasly, que finalizó 14°. “Hicimos cambios este fin de semana porque el circuito es complicado. No me estoy encontrando bien con el auto y no tengo la confianza que tuve en carreras anteriores”, explicó. La carrera comenzará a las 16 y será transmitida por Fox Sports, Disney+ y F1TV.