Colapinto terminó en el puesto 17° en el GP de las Américas

Colapinto quiere cortar su sequía de puntos en el GP de las Américas. Colapinto quiere cortar su sequía de puntos en el GP de las Américas.

El argentino venció en carrera a Gasly, que finalizó último. Verstappen fue el ganador.

Hace 1 Hs
17:40 hs

Colapinto finalizó en el puesto 17°

17:35 hs

Colapinto pasó a Gasly y subió al puesto 17°

A una vuelta del final, el argentino pasó al francés.

17:06 hs

Colapinto está último

El argentino cayó al último puesto.

16:59 hs

Colapinto entró a boxes

El argentino estaba 11° e ingresó a cambiar los neumáticos.

16:24 hs

Colapinto subió al puesto 14°

El argentino subió un puesto del de partida.

16:15 hs

Bandera amarilla

Carlos Sainz chocó y se aplicó el Virtual Safety Car.

16:13 hs

Colapinto se ubica 16°

El argentino recuperó una posición y está cerca de Bortoleto.

16:05 hs

Colapinto perdió un par de lugares

El argentino cayó al puesto 17.

16:05 hs

Comenzó la carrera

Verstappen defiende con uñas y dientes la pole, mientras que Lando Norris perdió un par de lugares en el comienzo.

15:45 hs

Todo listo para el inicio del GP de Estados Unidos

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto afrontará hoy el Gran Premio de Estados Unidos desde el puesto 15, mientras que Max Verstappen partirá desde la pole position. El argentino tuvo un fin de semana irregular, aunque dejó señales alentadoras: avanzó a la segunda etapa de clasificación, pero no logró superar a su compañero Pierre Gasly, que finalizó 14°. “Hicimos cambios este fin de semana porque el circuito es complicado. No me estoy encontrando bien con el auto y no tengo la confianza que tuve en carreras anteriores”, explicó. La carrera comenzará a las 16 y será transmitida por Fox Sports, Disney+ y F1TV.

