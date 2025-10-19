Colapinto terminó en el puesto 17° en el GP de las Américas

Colapinto finalizó en el puesto 17°
Colapinto pasó a Gasly y subió al puesto 17°
A una vuelta del final, el argentino pasó al francés.
Colapinto está último
El argentino cayó al último puesto.
Colapinto entró a boxes
El argentino estaba 11° e ingresó a cambiar los neumáticos.
Colapinto subió al puesto 14°
El argentino subió un puesto del de partida.
Bandera amarilla
Carlos Sainz chocó y se aplicó el Virtual Safety Car.
Colapinto se ubica 16°
El argentino recuperó una posición y está cerca de Bortoleto.
Colapinto perdió un par de lugares
El argentino cayó al puesto 17.
Comenzó la carrera
Verstappen defiende con uñas y dientes la pole, mientras que Lando Norris perdió un par de lugares en el comienzo.
Todo listo para el inicio del GP de Estados Unidos
