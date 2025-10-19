Profundo pesar en Atlético Tucumán por el fallecimiento de Hugo Moreno

Atlético atraviesa una jornada de tristeza. A través de un comunicado oficial, el club informó el fallecimiento de Hugo Moreno, recordado exjugador que dejó una huella imborrable en la historia “Decana”.
“El Club Atlético Tucumán lamenta comunicar el fallecimiento de Hugo Moreno, querido exjugador de nuestra institución”, expresó la entidad en sus redes sociales. Moreno defendió con orgullo los colores celeste y blanco entre 1972 y 1978, etapa en la que se consolidó como uno de los jugadores más destacados de su generación. Luego fue transferido a San Lorenzo, donde continuó su carrera profesional, antes de regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente.
En su segunda etapa, fue parte del plantel que logró el ascenso al Nacional B en la temporada 1986/87, uno de los hitos más importantes en la historia moderna de Atlético. A lo largo de sus dos ciclos, Moreno disputó 155 partidos oficiales con la camiseta del “Decano”, siempre reconocido por su entrega, compromiso y sentido de pertenencia.
La institución acompañó el mensaje con un cálido gesto de respeto: “Acompañamos con profundo pesar a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”.
El legado de Hugo Moreno permanecerá en la memoria del pueblo decano, que lo recuerda como un futbolista ejemplar y un hombre querido dentro y fuera de la cancha.