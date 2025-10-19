Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Profundo pesar en Atlético Tucumán por el fallecimiento de Hugo Moreno

El club confirmó la muerte de Hugo Moreno, exjugador histórico que vistió la camiseta celeste y blanca en dos etapas y fue parte del ascenso al Nacional B en 1986/87.

Hugo Moreno, ex jugador de Atlético Tucumán. Hugo Moreno, ex jugador de Atlético Tucumán.
Hace 2 Hs

Atlético atraviesa una jornada de tristeza. A través de un comunicado oficial, el club informó el fallecimiento de Hugo Moreno, recordado exjugador que dejó una huella imborrable en la historia “Decana”.

“El Club Atlético Tucumán lamenta comunicar el fallecimiento de Hugo Moreno, querido exjugador de nuestra institución”, expresó la entidad en sus redes sociales. Moreno defendió con orgullo los colores celeste y blanco entre 1972 y 1978, etapa en la que se consolidó como uno de los jugadores más destacados de su generación. Luego fue transferido a San Lorenzo, donde continuó su carrera profesional, antes de regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente.

En su segunda etapa, fue parte del plantel que logró el ascenso al Nacional B en la temporada 1986/87, uno de los hitos más importantes en la historia moderna de Atlético. A lo largo de sus dos ciclos, Moreno disputó 155 partidos oficiales con la camiseta del “Decano”, siempre reconocido por su entrega, compromiso y sentido de pertenencia.

La institución acompañó el mensaje con un cálido gesto de respeto: “Acompañamos con profundo pesar a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”.

El legado de Hugo Moreno permanecerá en la memoria del pueblo decano, que lo recuerda como un futbolista ejemplar y un hombre querido dentro y fuera de la cancha.

Temas Club Atlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio
3

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Si hablo, se cae el país: la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional
4

"Si hablo, se cae el país": la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición
5

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
6

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Más Noticias
Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Tres goles y una asistencia de Messi para otra goleada de Inter Miami en la MLS

Tres goles y una asistencia de Messi para otra goleada de Inter Miami en la MLS

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Comentarios