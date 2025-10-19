Profundo pesar en Atlético Tucumán por el fallecimiento de Hugo Moreno

“El Club Atlético Tucumán lamenta comunicar el fallecimiento de Hugo Moreno, querido exjugador de nuestra institución”, expresó la entidad en sus redes sociales. Moreno defendió con orgullo los colores celeste y blanco entre 1972 y 1978, etapa en la que se consolidó como uno de los jugadores más destacados de su generación. Luego fue transferido a San Lorenzo, donde continuó su carrera profesional, antes de regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente.