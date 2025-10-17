San Lorenzo visita a Atlético Tucumán con la vuelta de Orlando Gill y la obligación de sumar

San Lorenzo está completamente puesto en su visita al Monumental José Fierro, donde enfrentará a Atlético con una consigna clara: sumar puntos para sostener sus aspiraciones en el torneo Clausura 2025. El “Ciclón” llega golpeado tras dos caídas consecutivas y necesita reaccionar para mantenerse en la pelea por los Playoffs y asegurar un lugar en la próxima Copa Sudamericana.
El regreso de Orlando Gill
La gran novedad en el “11” de Damián Ayude será el retorno del arquero Orlando Gill, quien recuperará la titularidad tras la fecha FIFA. El guardameta, de 25 años, vuelve al arco “azulgrana” luego de participar con la selección de Paraguay, donde fue titular en el amistoso frente a Corea del Sur, disputado en Seúl y que terminó con derrota 2-0 para la “Albirroja”.
Ese encuentro fue el segundo partido de Gill con su selección, consolidando su presencia en la consideración del técnico Gustavo Alfaro de cara al Mundial 2026. Su regreso es una buena noticia para San Lorenzo, que extrañó su seguridad en los últimos compromisos.
Altamirano, entre la chance y el error
Durante la ausencia del arquero titular, el arco fue defendido por Facundo Altamirano, quien atajó en la caída 1-0 frente a San Martín de San Juan. A pesar de su experiencia, el reemplazo tuvo una actuación irregular: fue protagonista de un blooper al inicio del segundo tiempo, y no pudo evitar el tanto de Diego González, que selló la victoria del "Verdinegro".
Con la vuelta de Gill, Ayude espera reforzar la última línea y recuperar la solidez defensiva perdida, clave para un equipo que ha mostrado ineficacia ofensiva y dificultades para cerrar los partidos.
La probable formación
Damián Ayude planea realizar una sola modificación respecto al último encuentro. El resto del equipo se mantendrá, buscando continuidad y confianza en la estructura colectiva. La formación probable para enfrentar a Atlético Tucumán será:
Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.