San Lorenzo visita a Atlético Tucumán con la vuelta de Orlando Gill y la obligación de sumar

Altamirano, entre la chance y el error

Durante la ausencia del arquero titular, el arco fue defendido por Facundo Altamirano, quien atajó en la caída 1-0 frente a San Martín de San Juan. A pesar de su experiencia, el reemplazo tuvo una actuación irregular: fue protagonista de un blooper al inicio del segundo tiempo, y no pudo evitar el tanto de Diego González, que selló la victoria del "Verdinegro".