Omar Hasan: nuestra generación abrió el camino

Ese primer partido, en el que no estuve ni en el banco, fue muy especial. Tenía muchos amigos de Toulouse enfrente y lo viví con sentimientos encontrados. Recuerdo que estaba con Ben Sinclair, gran jugador del equipo francés, que tampoco había sido convocado para ese debut. Ganar ese partido fue una alegría enorme; creo que nadie lo imaginaba. Era el partido inaugural del Mundial y, viendo en perspectiva, hay que entender el contexto: en 1999 habíamos jugado el partido de apertura contra Gales y lo perdimos por poco. En 2003 nos tocó contra Australia, en el Estadio Olímpico de Sidney, con casi 100.000 personas. Hicimos un gran primer tiempo, pero después se nos fue.